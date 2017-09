Aktiv gennem 75 år i Foreningen Norden

BRØNDERSLEV: Det er sjældent, at man oplever en 75-årig forening, der har et medlem, der har været med i alle årene. Men det kan Foreningen Norden i Brønderslev præstere.

Den 99-årige papirhandler Harald C. R. Thomsen deltog i jubilæumsfesten, hvor han fortalte om tilblivelsen i 1942.

- Der var en gruppe af initiativrige personer, der sluttede op om foreningen, fortalte han.

Harald C. R. Thomsen var med i den allerførste bestyrelse, der blev dannet, sammen med en gruppe borgere.

Generalsekretær i Foreningen Norden, Peter Jon Larsen, kiggede fremad, og sagde, at der nu som aldrig før er brug for Foreningen Norden, da der er mange aktuelle forhold, der kræver sammenhold.

- Det er helt enestående, at der ikke kræves pas for at komme mellem de fem nordiske lande. På den måde betragtes de fem lande nærmest som ét land.

Peter Jon Larsen betegnede Foreningen Norden i Brønderslev som noget helt unikt.

- Det er en forening, der er lagt mærke til på landsplan, påpegede han. Vi var meget spændte på, hvad der skete med foreningen, da foreningens formand, overlærer Axel Schade, døde i 2013 efter 33 år på formandsposten, men den ny bestyrelse har løftet arven på fantastisk vis.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) oplyste, at Brønderslev Kommune har nære bånd til den svenske venskabsby Nässjö, hvor der jævnligt er besøg fra, ligesom der arrangeres besøg i Nässjö fra både Brønderslev Kommune og Foreningen Norden.

- Vi har stor glæde af dette samarbejde, fortæller Mikael Klitgaard.

Han påpegede, at det nordiske samarbejde er af stor betydning for Danmark

På grund af den forestående kommunalreform i Norge, er samarbejdet med Eidsberg Kommune gledet ud. Men Mikael Klitgaard sagde, at der arbejdes på at finde en ny venskabskommune, og at kommunen vil bakke op om dette initiativ.

En halv snes medlemmer fra Nässjö besøgte Brønderslev i tre dage i forbindelse med jubilæet.

I forbindelse med jubilæet var der en udstilling om de 75 år, ligesom der løbende blev vist filmklip fra blandt andet besøg i Nässjö.