Karpe-bortførere slipper for politianmeldelse

KLOKKERHOLM: To mænd fra aktivistgruppen "Carpaholics" slipper for et retsligt efterspil, selv om de tirsdag stjal en kæmpestor græskarpe fra Klokkerholm Møllesø.

Fisken var lige fisket op, da to mænd fra aktivistgruppen greb den og kørte væk med den til hvad de kalder et sikkert sted. Fisken skulle være endt som minkfoder.

Mændene kalder det ikke tyveri, men befrielse af den dødsdømte fisk.

Biolog Therese Wallem fra Brønderslev Kommune er noget oprevet over episoden. Det er politikere, der tager stilling til politianmeldelser, og udvalgsformand Karsten Frederiksen mener ikke, at det er samfundsmæssigt forsvarligt at bruge kræfter på at sætte en politi-efterforkning i gang.

- Vi tager selvfølgelig afstand fra episoden, men man skal heller ikke tage sagen for mere end det er. Vi må håbe, at græskarpen ikke forvolder skade, hvor den nu er kommet hen.