- Alle frø sået ... nu venter vi på, at de skal spire

Det begyndte i 2019 som en strøtanke i hovedet på Søren Flodgaard, der til daglig er varehuschef i Føtex og er nu endt som en spritny organisation, Vores By Brønderslev.

- Jeg funderede dengang over om man kunne koordinere de mange gode aktiviteter og initiativer, der var i Brønderslev ... der var ikke rigtig nogen fællesnævner for byen og ind i mellem føltes det som om der blev trukket i forskellige retninger, siger Søren Flodgaard.

Efter at have funderet i en tid, drog Søren Flodgaard og en gruppe ligesindede til Ikast, hvor man havde en organisation med medlemmer fra alle foreninger, erhvervslivet, detailhandelen m.v.

- Her blev der idéudviklet og koordineret på kryds og tværs af de forskellige interesser i byen - og det var noget i den retning, jeg godt kunne tænke mig i Brønderslev, siger Søren Flodgaard.

Medlemmer ... jo tak

I dag er Vores By Brønderslev en realitet, der er tæt på at blive søsat for alvor.

Tirsdag 1. marts holdes den første generalforsamling, hvor der skal hverves medlemmer, fastsættes kontingenter og i det hele taget for alvor skubbes til den søsætning, der tog sin begyndelse i Søren Flodgaards hoved dengang i 2019.

Forinden er gået et års tid, hvor alle foreninger, detailhandlen, erhvervslivet og kulturlivet er inviteret til at deltage i VBB. Enkelte steder var der skepsis i begyndelsen, bl.a. indenfor detailhandelen.

- Nogle var bange for, at planen var at nedlægge handelsstandsforeningen til fordel for den nye organisation - og det er jo slet ikke tanken. VBB skal kun være koordinerende og idéskabende, siger Trine Dolbak, der er formand for Brønderslev Handel.

Den indledende skepsis er i dag et overstået kapitel.

- Hvis Vores By Brønderslev var en blomst, ville jeg sige, at alle frø er sået. Nu venter vi på, at det hele skal spire, siger Mikael Wittrup, der sidste år blev ansat som deltids projektleder, tovholder og blæksprutte i VBB.

Desuden er Fie Kristiansen ansat, også på deltid, til at tage sig at de mange opdateringer på VVBs hjemmeside og den netop søsatte Facebok-side.

- Og vi skal også have gang i Instagram, så vi rammer en målgruppe, der er yngre end den gennemsnitlige bruger af Facebook, siger Fie Kristiansen.

Inspiration til de fraflyttede

VBB’s Facebook-side er kun et par uger gammel, og er derfor stadig i sin vorden.

Der er allerede knap 1000 følgere, som er flittige til at se, hvad der sker i den nye organisation - og se hvad der i øvrigt sker i Brønderslev.

- Det er her, vi skal have en kalender, hvor man kan se, hvad der sker i byen inden for kulturen, handelen, erhvervs-og foreningslivet, siger Michael Wittrup.

Den nye Facebook-side og kommende Instagrame ditto er desuden tænkt som en slags inspirationsside til de mange unge, som flytter fra byen for at studere og arbejde.

- Vi ved jo, at nogen gerne vil tilbage til Brønderslev når de har stiftet familie - og her skal vi bruge Facebook og Instagram til at fortælle, at Brønderslev er en god by at bosætte sig i, siger han.

I løbet af foråret vil VBB invitere Brønderslev Kommune til inspirationsmøde.

- Vi skal se hvordan vi kan arbejde sammen med kommunen i den fælles opgave det er at få Brønderslev til at være en god by for alle, siger Søren Flodgaard.