Alle kan være med til Stafet for Livet i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Stafet For Livet Brønderslev vil i weekenden 18. og 19. juni, omdanne Rhododendronparken til en stor og meget hyggelig campingplads, hvor der vil blive opstillet telte rundt omkring stierne.

Det oplyser styregruppen bag Stafet for Livet i Brønderslev i en pressemeddelelse.

- Stafet For Livet er et 24 timers arrangement, hvor de tilmeldte hold og deltagere går eller løber sammen på de afmærkede gå og løberuter, i de 24 timer arrangementet løber over. Alle kan være med. Har man ikke selv et hold, der er tilmeldt, har stafetten sit eget hold, der er for alle, der ønsker at deltage. Der er under stafetten underholdning af forskellig slags. Der er hoppepude for børnene, ansigtsmaling som BAS står for, FDF står igen i år for kanosejlads på søerne, og Brundurs gruppe arrangerer snobrød over bål og kommer med en stor gynge med klatresele, oplyser de.

Der bliver også en række aktiviteter i parken.

Brønderslev bibliotek stiller hold og vil samtidig invitere deltagerne indenfor i deres telt til et lille hvil med en god bog.

Der bliver musikalske indslag på scenen af flere orkestre og artist/klovnetrupper. Og kl. 20 lørdag er der Danmarks største kor.

- Alle mødes ved scenen og synger et par sange sammen med de kor, der ønsker at deltage. Dette er også et rørende indslag på stafetten. Det vil være sangene ” Livstræet” og ”Fuglene letter” der bliver sunget ved dette arrangement, skriver Stafet for Livet Brønderslev.

Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse Henriette Weibel, som er fighter og Global Hero of Hope, vil holde åbningstalen på Stafet For Livet Brønderslev.

- Henriette fik i 2017 konstateret brystkræft med spredning til de omkring liggende lymfer. Det var et hårdt og uretfærdigt slag, fortæller Henriette. Hendes far havde haft uhelbredelig lungekræft siden 2012, skriver Stafet for Liv i pressemeddelelsen.

I august 2018 gik Henriette fighterrunden med sin far i hånden. I fighterrunden går de, der er ramt eller har været ramt af kræft, den første runde selv. Det var Henriettes første fighterrunde og faderens sidste.

- Min fars ord til mig under denne runde åbnede mine øjne for, hvordan jeg kunne leve i nuet og samtidig hjælpe andre der havde kræft, oplyser Henriette Weibel.

Lørdag aften afholdes efter mørkets frembrud en lysceremoni, hvor man tænder et lys i en lyspose, for dem man har mistet, eller dem der har kræft. Man kan så skrive en tekst på poserne til den eller dem lyset er tændt for.

- Der er sang og taler ved denne ceremoni som i øvrigt er meget bevægende og rørende. Taler bliver i år formanden for lokalforeningen Karsten Frederiksen, der i kraft af sit formandskab er tovholder på gruppen ”Viden og Sundhed og kræft” i vores styregruppe. Stafetten er sat på pause imens, og der bliver holdt et minuts stilhed, for dem der er mistet til kræft. Herefter går stafetten atter i gang, og fortsætter gennem natten og søndag formiddag, oplyser Stafet for Livet.

Der sluttes med en afslutningsrunde, hvor alle deltagere går sammen sidste tur, og der bliver holdt afslutning ved scenen kl. 12.00

Stafet For Livet startede helt tilbage i 1985 i byen Tacoma i det vestlige USA.

Kræftens Bekæmpelses Statistik for kommuner viser for Brønderslev kommune, at 273 får konstateret kræft hvert år, mens 2.075 lever med kræft.