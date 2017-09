Alle med i budgetforlig

BRØNDERSLEV: Alle 27 byrådsmedlemmer i Brønderslev er blevet enige om en budgetaftale for 2018. Det oplyser borgmester Mikael Klitgaard (V), som er godt tilfreds med situationen.

- Vi har lavet et godt budget, og jeg er meget glad for, at vi alle er enige. Der er blevet givet og taget, siger han.

Der er tilført flere penge til ældreomsorgsudvalgets område og til børne- og skoleudvalget. I runde tal er det fem mio. til ældreområdet og to mio. til skoler og undervisning.

Der er afsat 100.000 kroner til et ungdomshus, og der er lagt seks mio. ovenpå penge til anlæg - de skal gå til asfalt, til at løse problematikken med Asaa Havns dybde og til grødeskæring.

Det er også planen, at man vil renovere plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund.

- Vi har lavet en ny pulje på en mio., vi kalder nedrivnings- og landdistriktspuljen, og så har vi hævet bygningsvedligehold med en million, siger Mikael Klitgaard.

Der er sparet lidt på biblioteker, til gengæld får Brønderslev Bibliotek døgnåbent delvis med selvbetjening.

- Det betragter jeg som en stor forbedring, siger borgmesteren.

Der er taget ti mio. op af kassen og lavet en frivillighedspulje til bevægelse og sundhed.

Der skal spares på handicap- og psykiatriområdet, og der vil blive brugt færre penge på beskæftigelsesområdet og på flygtningen, da der er færre flygtninge.