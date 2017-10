Alle skoler tjekkes

JERSLEV: Samtlige 13 skoler i Brønderslev Kommune skal nu tjekkes for asbest. Det sker efter at der tirsdag blev konstateret asbest i en hel fløj på Toftegårdsskolen i Jerslev.

Tirsdag morgen blev elever i denne fløj flyttet til andre lokaler på skolen.

Det var en rapport, der kom mandag, der slog fast, at der var asbest-problemer, der fik skoleledelsen til at handle hurtigt.

Også de lokale byrådsmedlemmer Line Vanggaard Pedersen (K) og Lene Hansen (S) gik i aktion mandag aften, da de erfarede, at der er problemer med asbest.

Der var planlagt en demonstration tirsdag morgen, men den blev aflyst med kort varsel, efter at distriktsskoleleder Christian Bak kunne fortælle, at eleverne straks tirsdag morgen ville blive flyttet.

Det er en fløj med 12 klasseværelser, der nu er lukket. Men eleverne kan rummes i andre lokaler.

Forældre har gennem flere måneder gjort opmærksom på problemerne.

- Vi er hidtil talt for døve øren, siger en frustreret mor, Trine Bornemann Søndergaard. Men da rapporten forelå mandag, gik det godt nok stærkt.

Forældrene har gennem tre måneder gjort opmærksom på, at der drysser med asbeststøv fra loftspladerne, der er slået huller i.

- Efter stort pres har Brønderslev Kommune sat et eksternt firma til at undersøge forholdene, og mandag sidst på dagen kom så den for Brønderslev Kommune meget overraskende meddelelse om, at der er problemer med støvproblemer.

Børne- og kulturdirektør i Brønderslev Kommune, Henning Risager, lægger ikke skjul på, at man er blevet noget overrasket over fundet af asbest.

Han fortæller, at man ikke tidligere har oplevet problemet, og at alle troede, at tingene var i skønneste orden.

- Vi har nultolerance over for asbest på skolerne, så der må gøres noget nu og her.

Lene Hansen vil rejse sagen på næste møde i kommunens økonomiudvalg, hvor hun vil kræve, at der udarbejdes en plan for en hurtig renoveringsplan for skolen.

Lofterne er for nogle år siden blevet forseglet, men når der så bliver huller i pladerne, drysser der asbest ned.

Ifølge forældre kan blot nogle få ugers ophold i lokaler med asbest, være kræftfremkaldende.

- Vi holder naturligvis skarpt øje med, at lofterne ikke igen ryger ned i "syltekrukken", påpeger Trine Bornemann Søndergaard.

- Vore børn skal ikke gå i lokaler, hvor det drysser med asbeststøv.