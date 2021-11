Klitgaard storsejrer i Brønderslev - Venstre stormer frem

BRØNDERSLEV:Mikael Klitgaard (V) blev den helt store sejrherre ved kommunalvalget i Brønderslev Kommune. Det står klart, efter at samtlige stemmer nu er talt op.

Med 39,9 procent er Venstre det klart største parti i byrådet for de kommende fire år. Valgresultatet giver Venstre 12 af byrådets 27 pladser.

For Klitgaards modstander - Bettina Bøcker Kjeldsen - blev stemmeoptællingen på den anden side mere skuffende. Socialdemokratiet høstede 30,3 procent af stemmerne, hvilket giver otte mandater i byrådet.

Konservative - med spidskandidaten Peter Stecher (K) - fik 7,9 procent af stemmerne, hvilket giver to mandater.

Derudover er det også værd at notere sig, at der for den kommende periode bliver markant flere partier repræsenteret i byrådet. Således kom fem forskellige partier ind med et enkelt mandat. Det er Enhedslisten, SF, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Borgerlisten.

Der blev ikke mandater til Veganerpartiet, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Radikale Venstre.

