JERSLEV: Det er en særdeles alsidig udstilling, der i den sidste del af efterårsferien kan ses på Toftegårdsskolen i Jerslev.

40 kunstnere viser på udstillingen, deres bud på kunst, og buddene er mange og farverige. Selv om malerier dominerer, er der mange andre kunstformer. Allerede inden man når ind til de to haller mødes man af Ole Jespersgaards moseeg og Klaus Jensens havekunst.

Det er 31. gang, der holdes kunstudstilling, og den er vokset med årene. Nu er der så hele to idrætshaller i brug.

Emma Katrine Lyng Svensson mener, at der mangler kvinder i kunsten. Det råder hun så bod på med portrætmalerier af kvinder, der har gjort sig bemærket.

En af dem hun har malet, er kunstneren Madonna og flere andre kvinder, der har kæmpet sig frem i verden.

- Jeg synes vældig godt om kvinder, der har gjort noget særligt, siger Emma Katrine Lyng Svensson.

For eksempel vil Dronning Margrethe ikke kunne komme i betragtning.

- Hun er jo født til titlen. De kvinder, jeg maler, har kæmpet for den position, de har fået.

Hun maler også dyr.

- Det skal jo også være lidt sjovt, siger hun.

I et andet hjørne af den store hal, er det mere afklædte kvinder, der dominerer. Det er fotografen Benny Rytter fra Kirkholt, der har foreviget kvinder i mange forskellige situationer.

- Jeg har ikke problemer med, at modeller ikke vil medvirke. Det vil de gerne, når der er kvalitet i fotografiet, siger Benny Rytter.

Han er i år blevet jysk mester i fotografi og nummer to i Danmark og har hentet et utal af medaljer for sine værker i både ud- og indland.

Det var borgmester Mikael Klitgaard, der åbnede udstillingen. Han roste de lokale ildsjæle.

Mikael Klitgaard understregede, at meningerne om kunst er forskellige.

- Heldigvis kan vi i Danmark hænge den kunst på væggene, vi synes om, og vi kan ytre os, som vi har lyst til. Det er ikke alle, der kan.

Udstillingen er også åben søndag. Og arrangørerne venter et besøgstal på nogle tusinde.