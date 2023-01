Ambitiøst projekt rejser sig af Vendsyssels muld

VENDSYSSEL:Et enormt ambitiøst projekt rejser sig snart af Vendsyssels muld. Og det kommer til at gå stærkt med at lade drømmen tage form.

For selv om det første spadestik først tages lige om lidt - så er forventningen, at der allerede om et halvt års tid kan være gang i et helt nyt padel-center. Det fortæller Mads Bjerregaard, der er en af folkene bag byggeriet.

- Det her projekt har været undervejs i cirka halvandet år. Så det er fantastisk, at det nu kan blive virkelighed.

Visualisering: Signatura Architects

36-årige Mads Bjerregaard kommer fra Hjørring, mens en anden af folkene bag det nye padelcenter er 46-årige Jonas Dinesen Jensen, der kommer fra Brønderslev.

De mener, der mangler et padelcenter mellem Aalborg og Hjørring - og derfor bliver padelcenteret snart opført på en grund ved motorvejsafkørslen "Brønderslev Syd" - i området hvor der også ligger en McDonalds-restaurant.

- Hvis alt går vel, så får vi vores byggetilladelse 1. februar - og så regner vi med at gå i jorden 2. februar. Og seks måneder senere skulle det gerne stå færdigt, siger Mads Bjerregaard.

Det nye padelcenter bliver på cirka 2.000 kvadratmeter, men folkene bag vil ikke ud med, hvor stor den økonomiske ramme er.

- Det må jeg desværre ikke sige. Men det koster selvfølgelig en del penge, smiler Mads Bjerregaard.

Hvorfor lave center?

Mads Bjerregaard arbejder i forsikringsbranchen, mens Jonas Dinesen Jensen er indehaver af KD Boliger. Så egentlig har de nok at se til - og også en indtægt et andet sted fra. Men alligevel har de altså nu kastet sig ud i drømmen om at etablere et padelcenter.

- Hvis vi skal lave noget udover det vi arbejder med til hverdag, så skal det virkelig være noget, der er sjovt. Og padel er sjovt. Det får mig til at smile hver eneste gang, jeg har været til det, fortæller Mads Bjerregaard.

Samtidig understreger han, at den hyggelige stemning i et omklædningsrum - og fællesskabet i foreningerne - er en vigtig del af både motivationen og idé-grundlaget for at starte padelcenteret.

- Vi vil gerne have, at foreningerne føler, at det her bliver deres center. Et sted hvor medlemmerne i eksempelvis tennisklubben eller golfklubben kan få både tag over hovedet og noget motion om vinteren. Og derfor ofrer vi også en del krudt på at skabe et miljø, man får lyst til at være en del af, forklarer Mads Bjerregaard.

Der skal være mulighed for at hygge sig i centeret. Derfor installeres blandt andet et fadølsanlæg i loungen på første sal. Visualisering: Signatura Architects

Udover de forskellige foreninger vil padelcenteret også meget gerne række ud mod det modne publikum.

- Vi kommer til at satse ret meget på senior-padel. Vi kan se, at et par centre på Fyn og i Midtjylland gør meget i det - og vi tror også på, at vi her i Nordjylland kan gøre meget mere for spillere over 60 år. Så det vil vi gerne have stort fokus på.

Omfangsrigt center

For at skabe et godt miljø kommer det nye center til at rumme to indendørs loungeområder og en udendørs terrasse på første sal. Centeret kommer også til at have et konferencerum, der kan bruges til møder, firmafester og eksempelvis private sammenkomster.

Der bliver også en butik med både rådgivning og salg af padel-udstyr - og så bliver der to omklædningsrum med bad.

Padelcenteret kommer til at omfatte cirka 2000 kvadratmeter. Visualisering: Signatura Architects

Og så er der selvfølgelig også mulighed for at spille padel. Det nye padelcenter kommer således til at rumme seks double-baner og en single-bane.

- Og vores centercourt-bane bliver faktisk godkendt til det, der hedder "out of court". Det betyder, at den er godkendt af Dansk Padelforbund, så der er plads til, at man kan løbe ud over siderne af banen. Med sådan en bane kan vi virkelig tiltrække nogle af de dygtigste padel-spillere i landet - fordi de går efter de bedste rammer. På den måde får de for alvor mulighed for at vise, hvad de kan - og det vil give basis for, at vi kan lave store turneringer med store profiler, forklarer Mads Bjerregaard.

Det nye center kommer til at hedde Padel Nord - og man kan snart på hjemmesiden www.padelnord.dk læse mere om projektet.

