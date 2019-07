Anholdt: Stak af efter påkørsel af ung mand

HJALLERUP: En mand fra Nørresundby er blevet anholdt og sigtet i sagen om en ung mand, som natten til søndag blev påkørt af en bilist i Hjallerup.

Påkørslen skete i Søndergade i Hjallerup søndag kl. 03.40 og endte med, at en ung mand fik skader på sit ene ben, mens hans knallert blev totalt ødelagt. Og bilisten, der forårsagede skaderne, stak af fra uheldsstedet.

- Den unge mand kom trækkende på cykelbanen og gik selv på fortovet, fortæller vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

På et tidspunkt hørte den unge mand en bil komme kørende med høj fart imod sig.

- Det kunne den unge mand høre på bilens omdrejninger, og den larmede en del. Men ved en chikane mistede føreren af bilen herredømmet over bilen, der skred ud og ramte knallerten og knallerten blev så slået ind i benene på den unge mand, siger vagtchefen.

Den unge mand kom ikke alvorligt til skade, men fik dog et slag på et af sine ben. Men knallerten blev totalskadet.

Politiet efterlyste flugtbilen, og på baggrund af et tip fandt politiet frem til flugtbilisten, en mand i Nørresundby. Hans bil havde skader på fronten og svarede til den bil, der blev efterlyst.

Under afhøring erkendte manden, at det var ham, der var stukket af efter trafikuheldet. Han mente dog kun, at han havde påkørt et helleanlæg eller lignende - ikke en person, oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi mandag morgen.

Flugtbilisten sigtes for "ikke at have givet sig til kende efter et trafikheld". Han er løsladt efter afhøring.