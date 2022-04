Anne vil forvandle bar mark til sit livsværk

HJALLERUP:På en bar mark lige over for Hjallerup Kirke er der i løbet af et års tid vokset en planteskole frem. Endnu ser den ikke ud af så meget, men det er fordi, at planterne endnu ikke er sprunget ud. Kvinden bag er Anne N. Nielsen, og planteskolen har hun etableret på sine forældres jord, hvor der tidligere blev dyrket korn.

At starte en planteskole fra bunden var nyt terræn for iværksætteren, og det skaber muligheder og udfordringer, fortæller hun.

- Der er både fordele og ulemper ved at starte helt forfra. Man har frie hænder, men det giver også plads til fejltagelser, siger Anne N. Nielsen.

- Da jeg sidste år plantede de første rækker træer, plantede jeg med en meters afstand. Senere fandt jeg ud af, at af hensyn til vedligeholdelse er det bedst, at de står med en afstand på to meter. Det har jeg så rettet op på nu og brugt en masse tid på at plante om.

Jobsituation ændrede planerne

I hendes planteskole står planterne i snorlige rækker. Endnu ser det ikke ud af så meget, men det kommer, for om bare få uger springer det hele ud. Det er ikke blomster, hun dyrker, men træer og buske.

Espaliertræer har Anne N. Nielsens store interesse, så dem vil hun naturligvis også tilbyde i sin nye planteskole. Foto: Jørgen Ingvardsen

Hun er udlært anlægsgartner i 2014 og tog derefter til New Zealand for at arbejde. Her kunne hun dog ikke finde arbejde som anlægsgartner.

- Jeg fik i stedet et planteskolejob, og det kunne jeg godt lide. Da jeg kom hjem efter fire år, uddannede jeg mig så til planteskolegartner, fortæller Anne N. Nielsen.

Planteskole med prydtræer og buske

Anne N. Nielsen har med sit projekt lagt sig i konkurrence med store giganter såsom Bilka, da også de sælger nogle af de varer, som hun satser på.

Det gælder blandt andet prydtræer og buske. Desuden har hun valgt at satse på hækplanter, men her er overvejelserne store hos planteskoleejeren, da Bilka har nogle stordriftsfordele.

- Der findes mange store hækproducenter, som det er svært at konkurrere med. De træer, man kan købe os mig, skal også være større end dem, man kan købe i eksempelvis Bilka. De køber billigt ind fra udlandet, så dem skal jeg ikke konkurrere med. Jeg skal tilbyde voksne træer, som er tilpasset klimaet her, og ikke træer, der får et chok, når de bliver plantet ud i en nordjysk have, siger hun.

En omvendt frugtskål kalder hun denne konstruktion, hun selv har opfundet. Tanken er, at der skal vokse planter op, så der bliver tale om et lille lysthus. foto: Jørgen Ingvardsen

- Min plan er at lave store træer, og det betyder også, at jeg i år ikke har noget til salg. Jo, jeg har en bøgehæk, men ellers intet. Det tager tid og kræver masser af arbejde at producere store træer, siger hun, der selv poder træerne. Det gælder bl.a. det storbladede lindetræ.

Træer og buske af høj kvalitet

Generelt er planteskolen en lang proces. I øjeblikket arbejder hun med lindetræer, som hun selv har podet. De skal nu beskæres, så nye træer kan vokse frem.

Derefter starter processen forfra, og det kan tage op til seks år, før træet er stort nok til at blive solgt. Dermed er hun på et marked, hvor konkurrencen er stor og produktionsprocessen lang, og derfor har hun valgt at gå en nichevej.

- Jeg har helt bevidst valgt ikke at konkurrere med de store træproducenter, som planter massevis af træer. Jeg planter en enkelt række, for det er private kunder, jeg vil have ind, og de skal have en masse forskelligt at vælge imellem. Sætter jeg 15 rækker af lindetræer, ender det med, at der vil være en del, jeg ikke får solgt, siger hun.

- Der er nemlig også mode med hensyn til træer. Lindetræer er på mode i øjeblikket, men om fem år, når mine er klar til salg, er det måske andre træer, der efterspørges. Heldigvis skal de jo ikke nødvendigvis sælges om fem år. Jeg kan sagtens gemme dem et par år mere, så de bliver endnu større og flottere, siger hun.

Produkterne bliver testet af på planteskolen. Hendes planteskole ligger på åben mark, hvor planterne bliver udsat for lidt af hvert rent vejrmæssigt.

På snorlige rækker står de mange træer i Annes Planteskole i Hjallerup. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Planter, der kan gro hos mig, kan gro i alle nordjyske haver. Overlever de ikke her, kommer de ikke ud i folks haver. De bliver testet her. Jeg planter dem også med et pænt mellemrum. Hvis de står tæt, gror de ganske vist hurtigt op, men jeg vil gerne have tykkelsesvæksten med, så de kan holde sig i vinden, påpeger hun.

Det er mest træer og buske, hun har i bedene, men enkelte blomster er der også blevet plads til.

- Jeg har plantet en række roser, som jeg selv har podet. Nu må vi se, hvad de bliver til. Jeg er slet ikke sikker på, at jeg fremover vil have roser, fortæller hun.

Anne har brugt mange timer på at etablere sin nye planteskole, og da hun ikke har noget, hun kan sælge, skal der skaffes penge på anden vis.

- Jeg har et deltidsjob i trælasten hos Bauhaus, og det passer fint med arbejdet i min planteskole. Næste år regner jeg med at begynde at sælge fra planteskolen, og så vil jeg have faste åbningsdage, siger planteskoleejer Anne N. Nielsen.