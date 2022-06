ANR Live på Hjallerup Marked: Stemning på kogepunktet, da Kato gik på - se de festlige billeder

HJALLERUP:Torsdag aften var der masser af mennesker på markedspladsen i Hjallerup - og inde i det store telt var der mange unge mennesker, som allerede før starten på aftenens ANR Live koncert var feststemte.

Thomas Helmigs "Det er mig der står herude og banker på" spillede i en upbeat danseversion, og allerede før showstart blev der smådanset, og lyden i teltet var en tæt mur af stemmer.

Foran scenen var et tæt hav af unge mennesker klar, og stemningen var intens.

Da Kato gik på, røg stemningen op på kogepunktet. Han bad folk om at tage hænderne op, og prompte skød en skov af hænder i vejret.

ANR Live Hjallerup Marked

Musikken indtog teltet, og Kato og publikum skabte sammen en intens stemning, hvor der blev hoppet, sunget med og danset. Overalt var der smil, gensyn og krammere - og masser af hoppende dansemoves blandt de glade unge mennesker.

- Hjallerup, jeg tæller til tre!, råbte Kato, og det var de helt med på - så røg hænderne op og der blev hoppet igen med god energi.

Kato åbnede ballet med god energi. Foto: Martin Damgård

Hjallerup var klar på at feste.

Konfettikanon og vandslange

Flere gange blev en konfettikanon skudt af, og der blev også sprøjtet vandt ud over folk, dog med en forstøver på. Ligesom der blev uddelt bægre med koldt vand til dem foran scenen, der trængte.

Stemningen var intens. Foto: Martin Damgård

Enkelte blev lidt for vilde i varmen og kravlede op i teltmasterne. De blev spulet med vandslangen, indtil de kravlede ned, og fik dermed kraftigt signal fra scenen om, at det var en dårlig idé. Også fra Kato, som bad dem lade være:

- Det kunne jo gå ud over andre end en selv, bemærkede Kato, der også flere gange opfordrede til, at man passede på hinanden og roste folk for at gøre netop det.

Et par stykker kravlede op i teltmasterne - men det fik de besked på at holde op med. Foto: Martin Damgård

På et tidspunkt måtte man også midlertidigt lukke for indgang af nye folk, fordi der var for mange folk inde.

Ti ud af ti

Efter Kato var der en lille pause i koncertrækken, og nogle benyttede lejligheden til at komme ud og få lidt luft. Tre venner fra Hørby, Kasper Lund Thomsen, Paw Martin Frandsen og Kristoffer Jensen kom ud af teltet i glad stemning - de var enige om, at Kato var fantastisk.

- Det er ti ud af ti, mente Paw Martin Frandsen.

- Det var en fantastisk koncert, supplerede Kristoffer Jensen, der pegede på, at Kato får alle med.

De kan godt lide den energiske musik, som aftenens koncert bød på.

- Vi er meget til sådan noget dakkedak-musik. Vi skal bare have hænderne oppe hele tiden, fortalte Kristoffer Jensen.

Kasper Lund Thomsen, Paw Martin Frandsen og Kristoffer Jensen fra Hørby nød musikken. Foto: Martin Damgård

De var klar til mere musik og stemning resten af aftenen.

- Man møder mange, man ikke har mødt i lang tid, det er jeg fan af, sagde Kasper Lund Thomsen.

Næste navn på plakaten var klar kort efter - det var Fuld Effekt, og i alt seks navne var i vente for de glade unge mennesker.

Der var også festligt og mange mennesker udenfor teltet, hvor man kunne følge koncerten på storskærm.

Torsdag var den første dag på Hjallerup Marked - det fortsætter fredag, lørdag og søndag, og der er meget mere musik i vente.