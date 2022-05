Arbejde med vinkelsliber gik galt: Otte meter høje flammer

HALLUND:Meldingerne lød på otte meter høje flammer, da Nordjyllands Beredskab og politiet torsdag kl. 12.03 rykkede ud til brand i en ladebygning på ejendom ved Hallund.

Politiet formoder, at branden brød ud i forbindelse med, at der blev arbejdet med en vinkelsliber i bygningen.

- Derfor bliver vedkommende også sigtet efter beredskabsloven, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Mens laden blev stærkt brandskadet, var der på intet tidspunkt menneske- eller dyreliv i fare, vurderer vagtchefen, der også hurtigt fik melding om, at der ikke var fare for, at branden spredte sig til øvrige bygninger.