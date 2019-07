Arrangører jubler: Dronninglund Cup blev en stor succes

DRONNINGLUND: Arrangørerne bag Dronninglund Cup 2019 er ikke i tvivl: Årets cup blev en stor succes.

Det konstaterer lederen af Dronninglund Cup Simon Aagaard, efter de deltagende hold er rejst hjem og de mange hundrede frivillige har ryddet op og pakket sammen.

Foto: Dronninglund Cup

- Det har simpelthen været en kanonuge. Vejret har været fantastisk, alle har været glade og tilfredse. Alt er forløbet perfekt, og vi har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger, så vi føler os rigtigt godt tilpas. Nu trænger vi alle til en velfortjent ferie, siger Simon Aagaard i en pressemeddelelse.

En pæn skilling i kassen

- Dog skal vi lige have de sidste ting på plads, og endelig skal vi også have de sidste regninger betalt. Vi forventer alligevel, at der nok skal blive en god skilling tilovers til DIF-Håndboldafdeling. Så pengene bliver i byen og lokalområdet, fortæller Simon Aagaard og tilføjer, at succesen også er krævende.

Foto: Dronninglund Cup

- Selv om det har været fantastisk, må vi nok også indrømme, at det kan godt være lidt hårdt, mens det står på - for os, der står for arrangementet både ledere og de mange hjælpere. For vi er faktisk i gang fra meget tidligt om morgenen frem til midnat. Til gengæld er det skægt at opleve, at både børn og ældre medhjælpere kan arbejde sammen og samtidig have det sjovt. Endelig har vi også været begunstiget af vejrguderne, som er medvirkende til, at alle får positiv oplevelse, fortæller Simon Aagaard i pressemeddelelsen.

Der skulle spilles omkring 1200 kampe på 18 baner, før vinderne blev fundet.