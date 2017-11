Asbesten bliver fjernet fra skole

JERSLEV: Tirsdag går et firma, der er vant til at håndtere asbest, i gang med at fjerne asbest-loftsplader på Toftegårdsskolen i Jerslev.

Børne- og kulturdirektør Henning Risager fra Brønderslev Kommune fortæller til NORDJYSKE, at omkring 400 kvadratmeter loftsplader skal fjernes.

- Det skal ske under store sikkerhedsforskrifter, fortæller han videre.

Det vil tage tre uge at fjerne pladerne.

Mandag kom det frem, at der blev fundet asbest, og allerede fra tirsdag morgen blev eleverne flyttet til andre lokaler, idet en hel gang er spærret af.

- Vi tager ingen risiko, så asbestpladerne skal ned, understreger Henning Risager.

Efter den overraskende meddelelse fra et anerkendt firma om, at der er fundet asbest, er der foretaget ekstra målinger.

- De viser heldigvis, at der ikke er asbest i luften, så det skulle ikke kunne skade eleverne, siger han.

På sit næste møde skal kommunens økonomiudvalg drøfte, hvorvidt alle 13 skoler skal tjekkes for asbest.