Asbeststøv drysser på skoleelever

JERSLEV: I lang tid har forældre til elever på Toftegårdsskolen i Jerslev anket over problemer med, at der drysser asbest ned fra lofterne.

Tirsdag morgen protesterer forældre foran skolen mod, at der ikke er sket noget i sagen.

- Der er flere huller og brud i loftspladerne, fortæller en mor, Trine Søndergaard. Børnene leger under de hullede lofter.

- Vi er flere, der er chokerede over, at der er asbest indvendigt på kommunens skoler. Noget så sundhedsfarligt burde ikke være at finde på skolerne længere.

Trine Søndergaard påpeger, at Brønderslev Kommune har pligt til at asbest-registrere, og det er ikke sket.

Forældrene vil med protesten kræve et møde skolens ledelse, for at få eleverne flyttet væk fra de lokaler, de kalder farlige. esb