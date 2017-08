Asylcentret i Vrå lukker

VRÅ/DRONNINGLUND: Inden længe lukker Asylcenter Vrå, der er indrettet på det tidligere Plejecenter Møllegården, hvor der er ca. 100 asylansøgere.

De asylansøgere, der i dag er i Vrå, flyttes til det tidligere Dronninglund Sygehus, hvor Udlændingestyrelsen har fået mulighed for at råde over en større del af sygehuslokalerne.

Asylchef Birgitte Guldberg fra Jammerbugt Asylcenter fortæller til NORDJYSKE, at der skal ske en mindre ombygning i Dronninglund, inden medarbejdere og asylansøgere flyttes hertil.

I forbindelse med, at 19 uledsagede asylansøgere under 17 år flyttes fra Tranum til Sønderjylland, opsiges 16 medarbejdere i Jammerbugt Asylafdeling.