Både jura og kommunikation lokkede, før Trine blev skoleleder

JERSLEV:Mandag 3. januar mødte 46-årige Trine Fransson ind på sit nye job som skoleleder på Toftegårdsskolen i Jerslev - et job, som hun havde glædet sig til at få taget hul på og kendte lidt til i forvejen, eftersom hun var konstitueret i jobbet nogle måneder i 2020.

Toftegårdsskolen har 300 elever og 40 ansatte, hvilket er en størrelse, der passer den nye skoleleder aldeles fint.

- Toftegårdsskolen er en rigtig god, lille almen skole med en specialafdeling. Og jeg ved fra min tidligere ansættelse, at man på skolen har været og er god til at lave lokale løsninger, der passer til de børn, der går her, siger hun.

Senest har Trine Fransson arbejdet som afdelingsleder på Frydenstrandsskolen i Frederikshavn - og har tidligere arbejdet som lærer på Gug Skole, Dronninglund Skole og Skansevejens Skole i Aalborg.

Mange veje til skolesystemet

Egentlig vidste Trine Fransson tidligt, at hun ville være lærer ... men andre ting lokkede efter gymnasiet.

Det blev først til et år med jurastudier og siden en bachelor i kommunikation fra Aalborg Universitet. Først da hun skulle i gang med kandidatuddannelsen, mærkede Trine Fransson at det der med at undervise børn, trak mere.

- Derfor droppede jeg kandidaten og begyndte at læse til lærer, hvilket jeg var færdig med i 2010 ... og det var det helt rigtige valg, siger hun.

Privat bor Trine Fransson i Dronninglund med mand og tre piger i alderen 10, 15 og 18 år - og bruger desuden en del tid på håndbold som både træner og spiller.

Fortsætte det gode arbejde

Trine Fransson er ikke tiltrådt jobbet med masser af planer om at ændre på dette og hint. Toftegårdsskolen er efter hendes opfattelse i god udvikling med fokus på blandt andet udeskole og professionelle læringsfællesskaber.

- Jeg kender skolen i forvejen og ved, at den fungerer godt ... men selvfølgelig skal skolen jo udvikle sig i takt med hvordan bl.a. elevernes sammensætning ser ud. Det glæder jeg mig til at være med til i et tæt samarbejde med elever, medarbejdere og forældre, siger hun.