Bålhøj Festival kommer igen i 2021

Ø. BRØNDERSLEV: Poul Krebs, Outlandish og Emil Stabil var bare nogle af de musiknavne, som Bålhøj Festival i Ø. Brønderslev havde sikret sig til festivalen 10. august. Men festivalen er aflyst på grund af coronavirus.

- Det bliver ikke festival i år, men vi er selvfølgelig klar igen i 2021, siger formand for festivalen, Jesper Albrechtsen. Han er også formand for borgerforeningen, der står bag Bålhøj Festival.

Jesper Albrechtsen fortæller, at folkene bag det store musikalske setup havde håbet til det sidste på grund af den sene festivaldato - men arrangørerne havde selvfølgelig haft en aflysning i tankerne.

Derfor havde festivalen også holdt igen med tiltag, der gav udgifter.

- Vi havde blandt andet udskudt at få trykt plakaten, for vi vidste jo godt, at der var en risiko for aflysning. Vi har udvist rettidig omhu - og det er heldigt nu.

Da statsministeren meldte ud, at forsamlingsforbuddet står ved magt foreløbig til og med august, trykkede arrangørerne i Ø. Brønderslev omgående på stopknappen.

- Det er selvfølgelig den rigtige beslutning, de har taget - det er der ingen tvivl om. Det er jo ærgerligt, men vi skal videre. Og selvfølgelig bliver der en festival i 2021.

Festivalen er drevet af frivillige kræfter, og i år ville festivalen tage hul på den 12. festival i rækken. Og den trækker hver år cirka 2000 børn og voksne til.

Jesper Albrechtsen har endnu ikke overblik over de økonomiske konsekvenser.

- Men det kommer selvfølgelig til at koste os noget - måske 100.000 kroner. Vi har brugt penge på markedsføring, og booket musik, scener og udstyr. Og der er i kontakterne indføjet bestemmelser om force majeure. Det betyder, at vi skal betale en procentdel af det beløb, vi har købt musik for.

- Vi satser selvfølgelig på, at vi kan finde en løsning med bookingselskaberne, siger formanden.

Tidligere års overskud er blandt andet brugt til at konsolidere festivalen.

- Så vi har penge på bogen. Vi skal nok komme over det, forsikrer Jesper Albrechtsen.

Gæster, der har købt billet til årets Bålhøj Festival, får pengene retur.

- Og så håber vi selvfølgelig, de køber billet næste år

Festivalen har desuden iværksat en støtteindsamling til festivalen hos Spar i Ø. Brønderslev, og der bliver desuden mulighed for at indsende støttebeløb på mobilpay.