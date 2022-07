Bålhøj Festival nærmer sig - men dette problem bekymrer arrangørerne

ØSTER BRØNDERSLEV: Når "Hardinger Band" åbner Bålhøj Festival på den store scene lørdag 6. august klokken 14, begynder en rigtig god musikalsk og festlig dag på toppen af Øster Brønderslev.

Dagen igennem veksler både genrerne og musikerne mellem festivalens to scener, og det er "Carmie" med lokale Christine Aggerholm i spidsen, der tager over bagefter og fortsætter på den anden scene.

Næste musiker på den store scene bliver Aanders Blichfeldt, og hvordan rækkefølgen bliver for de øvrige musikere kan man se på Bålhøj Festivals hjemmeside - www.fowli.dk - hvor man også kan læse om musikken samt købe billetter.

Hardinger Band åbner årets udgave af Bålhøj Festival. PR-foto

Vil gerne sælge flere billetter

Forrige år var der på trods af corona-restriktionerne flot tilslutning fra publikum - og arrangøren, Øster Brønderslev Borgerforening, håber på mindst lige så god opbakning i år.

Aktuelt går det dog ikke helt lige så godt med billetsalget som sidste år, så Jesper Albrechtsen fra borgerforeningen har en opfordring til alle dem, der ved, de skal med:

- Få købt jeres billetter allerede nu. På den måde kan vi se, at der stadig er en rigtig god opbakning til vores arrangement, siger han.

- Vi har solgt omkring 300 billetter lige nu. Der plejer at blive solgt mellem 1200 og 1500 billetter til koncerten, så det bekymrer os selvfølgelig, at der ikke er solgt flere lige nu.

Plakaten for Bålhøj Festival 2022. Det Nordjyske Mediehus

Billetsalget foregår kun online via Bålhøj Festivals hjemmeside, og billetprisen er på 375 kroner. For den pris får man god og varieret musik i næsten 12 timer.

- Den pris holder helt frem til og med 1. august. Derefter kan billetter kun købes ved indgangen, og så koster de 500 kroner. Derfor er det med at få købt billetter i god tid, siger Jesper Albrechtsen.

Med erfaringerne fra sidste år har arrangørgruppen valgt i år at fortsætte uden aktiviteter for børn på det såkaldte "Ranchområde". Derfor er der ingen rabatpriser til børn. Det betyder også, at Bålhøj Festival har ændret sig fra i begyndelsen af at være en musik- og familiefestival, til at være en ren musikfestival. Derfor blev der også sidste år skruet op for musikbudgettet, og det har fået yderligere en tak opad i år.

Rammerne i bøgeskoven på Bålhøj er fantastiske - og lokale firmaer sørger for forsyning med fremragende mad og drikkevarer. Endelig er mange lokale frivillige aktive for at sikre, at Bålhøj Festival planlægges og afholdes på bedste vis.