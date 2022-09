Backstage på Brønderslev Marked: Anette kommanderer med mænd og kræmmere

BRØNDERSLEV:Brønderslev Marked er fredag gået i gang med sol, musik og stemning ude på pladsen. Men der er også god stemning på det sted, man kunne kalde backstage på Brønderslev Marked.

Her holder de frivillige fra markedsudvalget til, men man vil typisk først møde 74-årige Anette Kusk, som sidder og passer telefon i forkontoret. Hun har i år været med på markedet i 40 år, og hun er især kendt for at holde godt styr på kræmmerne.

- Engang var der en, der stillede op og ikke havde betalt en stadeplads. Nogle af mændene gik over og sagde, at han skulle lukke butikken. En halv time efter var han der stadig. Så gik jeg hen og pakkede hans sager sammen, husker Anette Kusk.

Anette Kusk er på markedet alle fire dage. Foto: Claus Søndberg

Men ellers er en af hendes vigtige opgaver under markedet at passe markedstelefonen.

- Har I flere pladser? Hvad koster det at komme ind på pladsen?, giver Anette Kusk som eksempler på, hvad folk ringer og spørger om.

Markedstelefonen er i gang hele året rundt, og de andre dage i årets løb er det også Anette Kusk, der passer den. Det kan fx være kræmmere, der ringer og bestiller plads.

Anette Kusk tager mange telefonopkald Foto: Claus Søndberg

I år er der 170-180 stande på markedet, hvilket er fuldt hus, og Anette Kusk kender de fleste.

- Jeg kan de fleste udenad. Mange er kommet her i 30 år, så er det klart, at man lærer dem at kende.

Tunge i røven

Informationsvognen er koblet sammen med flere andre vogne, og bagved kan markedsudvalget holde en pause i gamle møbler i en vogn, der er hyggeligt indrettet med billeder fra markedet gennem tiden og af de mennesker, der har været med til at bære det.

H. C. Holst fra markedsudvalget viser nogle af de effekter frem, der skaber stemning i vognen. Foto: Claus Søndberg

Anette Kusks engagement gennem 40 år hænger sammen med samværet med de andre frivillige.

- Vi er en stor gruppe, og vi har det hyggeligt og godt sammen, ellers blev vi ikke ved. Vi har hyggen hernede, konstaterer Anette Kusk.

Sådan ser der ud backstage på Brønderslev Marked - bag informationsvognen er der endnu en vogn, som er indrettet hyggeligt med gamle billeder. Her er markedsudvalget somme tider at finde. Foto: Claus Søndberg

Dog kan hun også godt blive en anelse skrap overfor mændene i gruppen, hvis hun finder det nødvendigt.

- Jeg kommanderer også med mændene derinde. Så kan jeg godt lige jawe med dem. De er tunge i røven somme tider, så det er godt, vi har fået to nye med, der er friske, smiler Anette Kusk.

Laver sjov med hinanden

De frivillige laver gerne sjov med hinanden, og der kan flyve mange sjove bemærkninger igennem backstage-vognen.

- Der skal være plads til, at vi kan hygge os, og det gør vi her, fortæller Michael Wittrup fra markedsudvalget.

Bag denne dør er der god stemning. Foto: Claus Søndberg

Nu ser markedsudvalget frem til nogle gode dage, og her er man glade for vejrudsigten, der melder godt vejr de næste dage.

- Vi kan ikke være mere tilfredse, siger Michael Wittrup.

Æsler og Himmelhunden

Også ude omkring på pladsen var der fredag glade mennesker. Tivoli blev besøgt især af de yngste, og der blev spist og handlet alle vegne. Man kunne blandt andet høre "Himmelhunden" i højttalerne, og på banen med radiobilerne var der gang i både musik og køreevner.

Foto: Claus Søndberg

Ovre på hestepladsen var der allerede ved markedets start kommet en del heste, og de blev klappet af markedsgæster.

Mikkel Holm havde to æsler med og havde allerede solgt det ene.

- Det er lidt specielt. De kan bruges til at køre med som trækdyr. Det er de rigtigt gode til, fortalte han.

Mikkel Holm med æslet Dennis. Foto: Claus Søndberg

Han oplever, at der ikke sælges så mange heste som tidligere. Men markedet trækker alligevel.

- Det er for hyggen. Vi kommer alligevel, og det er for hyggens skyld, og vi har alle vores venner, fortæller Mikkel Holm.

Brønderslev Marked gik i gang fredag eftermiddag. Foto: Claus Søndberg

Brønderslev Marked fortsætter til og med mandag, hvor der sluttes af med koncert med Kandis og fyrværkeri.

