Bag om sangene

BRØNDERSLEV: Under koncertoverskrift "Tæt på en sangskriver" gemmer der sig tre aftener i BASaren i løbet af efteråret, og nu står Brønderslev Amatør Scene foran afviklingen af den første, nemlig mandag 18. september klokken 20.

Der vil være tre musikere, som hver vil fremføre deres egne sange på skift, og så vil de fortælle den historie, der ligger bag numrene. Aftenerne arrangeres i samarbejde mellem Brønderslev Amatør Scene og R. Noor, og hun vil alle aftenerne knytte trådene sammen, samt synge nogle af sine egne numre.

R. Noor (Rikke Mølbæk Noor) er efterhånden kendt i hele Danmark. Hun har vundet en hel række talentkonkurrencer fra Byens Bedste Band i Brønderslev, Band Battle på Skråen i Aalborg og Årets Danske Sangskriver - Akustikkens Sangskriverkonkurrence.

Musikbladet Gaffa har skrevet følgende om hendes optræden: “Allerede når fingrene rører strengene bliver man ramt. Hendes guitarlyd må være indstillet på "hjertefrekvens", for den går i hvert fald lige i kulen."

Udover R. Noor er de deltagende musikere 18. september Ginne Marker og Gregers.

Ginne Marker er vinder af singersongwriter-kategorien til Band Battle på Skråen 2017, og hun siger selv, at hun er inspireret af lyrikken og æstetikken hos moderne kunstnere som blandt andet Amy Winehouse og Lianne La Havas, og betaget af den melodiøse og lyriske stemning, som bl.a. Chet Baker og Eva Cassidy formåede at skabe.

Deraf vokser en kunstnerisk ambition om at kombinere et højt musikalsk niveau med popmusikkens lettere tilgang til musikken og dens nemme måde at kunne høres på.

Gregers har flere år på bagen, og han har tidligere været i front af bandet TAG, som også har en sejr fra Band Battle i rygsækken.

Gregers bevæger sig indenfor genrerne soul, pop og R&B, og med hans egne kompositioner er det lykkedes ham at spille både i USA og i østen.

Billetprisen er kun 50 kr. og koncerterne starter klokken 20. Døren åbnes en time før koncertstart. Billetter sælges i døren og i forsalg via www.bas-teater.dk, hvor man også kan se det øvrige koncertprogram for efteråret i BASaren i Nørregade med blandt andet en akustisk koncert med Düné, Jens Unmack fra Loveshop solo og ikke mindst det traditionsrige Bal I BAS op til jul.