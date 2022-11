Bande af butikstyve på togt - to butikker i Nordjylland ramt

NORDJYLLAND:En bande af butikstyve har siden maj hærget i flere dele af Jylland - herunder Nordjylland, men nu er de i første omgang blevet stoppet i deres lyssky forehavender.

Seks mænd er nemlig onsdag ved et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for i alt 16 butikstyverier - heraf er de to gået ud over forretninger i Nordjylland.

De fængslede er i alderen fra 26 til 46 år, og ifølge sigtelsen har de blandt andet været på uindbudt besøg i en tøjforretning i Brønderslev og en DagliBrugs nær Thisted på deres turné rundt i Jylland.

Resten af de mange forhold er ifølge sigtelserne sket udenfor Nordjylland.

Tre af de seks mænd i butikstyvebanden blev anholdt, da de befandt sig i den samme bil, som politiet standsede tirsdag aften ved 20-tiden.

Senere blev de tre andre anholdt på en adresse i Holstebro-området.

Onsdag middag blev de seks mænd fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holstebro. De er alle sigtet for 16 tilfælde af butikstyverier rundt om i Jylland siden maj måned i år til en samlet værdi af ikke under 47.000 kroner. De blev varetægtsfængslet i fire uger frem til 7. december.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og af hensyn til den videre efterforskning har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.