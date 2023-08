Banegårdsplads gøres klar til flere højhuse - næste skridt er et torv med udeservering

Mange forbipasserende har nok bemærket, at Banegårdspladsen i Brønderslev er under forandring.

Først på året kunne man indvie en ny bus-ø.

Og nu er græsset mellem den og Nørregade forsvundet og blevet til et stort areal med sand.

Det ventes, at byggeriet går i gang senere på året. Foto: Bente Poder

Dertil lægges an til et nyt boligbyggeri på pladsen.

Det er Dansk Boligbyg, der står bag projektet, og det er planen, at de vil bygge to huse i syv etagers højde samt en bygning i to etager.

- Projektet har været i udbud, og projekteringen pågår. Vi håber på en opstart noget hen sidst på året, måske i november, fortæller Kris Houmann, der er leder af Dansk Boligbygs afdeling i Aalborg.

Sådan så Banegårdspladsen ud tilbage i foråret. Siden er der sket en del. Foto: Martél Andersen

Det er meningen, at der i stueetagen skal være nogle funktioner, der skaber aktivitet i byen. Det kan eksempelvis være i form af en dagligvarebutik, en café, et motionscenter eller et kulturelt tilbud.

Men det ligger endnu ikke fast, hvad det bliver til.

Og sådan ser pladsen ud nu. Foto: Bente Poder

- Vi er ikke lykkedes med at komme overens med dagligvaredelen. Så vi har sat en mægler i gang i forhold til at lave erhvervslejemål for at se, hvad det kan bidrage med. Men vi holder de forskellige muligheder lidt åbne nu for at se, hvad det kan blive, fortæller Kris Houmann.

Nyt torv midt i byen

Planerne er en del af en helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev, som byrådet har vedtaget.

I helhedsplanen beskrives visionen som en Banegårdsplads, der indbyder til ophold og fællesskab, forbinder byens vigtigste funktioner og bliver et knudepunkt for handel og transport.

Foto: Bente Poder

Som en del af planerne spærres Nørregade for gennemkørende biltrafik mellem Bredgade og Grønnegade. Trafikken vil i stedet blive ledt ind over Banegårdspladsen.

Det giver plads til den torvedannelse, som er næste skridt i planerne for Banegårdspladsens store make over.

- Det afventer, at byggeriet er rigtig godt i gang, så de ikke ligger og kører i noget, vi har anlagt, når de skal bygge. Min forventning er, at vi først kommer i gang med torvedannelse tidligst om et års tid, fortæller Peter Stecher (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Planer om udeservering

Midtbyrådet er med i torveplanerne, og der er flere idéer til byens nye torv.

- Der skal være mulighed for at lave arrangementer på torvet, og jeg håber, det bliver et samlingssted for byen. Vi har talt om mulighed for at optræde på en scene, og der vil blive grønne oaser med græs og mulighed for ophold, fortæller Peter Stecher.

Der skal også være udeservering på det kommende torv. Foto: Bente Poder

Der er også planer om mindre legeredskaber og mulighed for udeservering fra nye eller eksisterende steder.

Planerne vil blive gjort mere konkrete senere.

- I løbet af de næste halvandet til to år er vi kommet rigtigt langt, forudser Peter Stecher, der venter, at det kommende torv vil forstærke de gode oplevelser, man kan få i byen.

Torvet skal også være med til at lede folk videre ned mod Hedelundsparken, hvor der er planer om et nyt kulturcenter.

- På den måde får vi byen bundet endnu mere sammen, mener udvalgsformanden.