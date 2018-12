Barnevogne lånes ud - og der er rift om dem

BRØNDERSLEV: Det kan være en bekostelig affære at anskaffe sig en barnevogn, og for nogle familier kan der godt være hårdt brug for en økonomisk håndsrækning i den forbindelse. De har mulighed for at låne en barnevogn gennem Røde Kors og Brønderslev Kommune, og det er en populær ordning.

- Så låner de dem i op til to år, indtil når barnet er færdig med at køre i barnevogn, fortæller Knud Jørgensen, der er formand for Røde Kors i Brønderslev.

Røde Kors skaffer vognene, som de får fra private forskellige steder fra, og der er rift om dem.

- Vi har to barnevogne, der er ude for anden gang, og vi har en stribe børn på vej, men vi har ikke flere barnevogne, fortæller Knud Jørgensen.

Det er oftest flygtninge, der har brug for at låne en barnevogn.

- Grunden til det er ofte, at de ikke har noget netværk, de kan trække på, Gul og Gratis kan de ikke læse, og hvis den skal hentes i Pandrup, så har de ikke en bil, forklarer Knud Jørgensen.

Går mange ture

En af de familier, der for tiden har en barnevogn ude til låns, er Ibtesam Hamdi Bardan og Mustafa Faouk Helwani. De bruger den til deres søn Farouk Helwani.

De modtog em barnevogn for cirka et år siden, da sønnen var to måneder.

- Den er god, fortæller Mustafa Faouk Helwani med hjælp til det sproglige fra sin kones søster.

Familien havde først købt en barnevogn i en genbrugsbutik, men den var ikke ret god, så den blev ikke brugt.

- Vi spurgte, om vi kunne låne ved kommunen, fortæller Mustafa Faouk Helwani.

Han går tit tur med sin søn i barnevognen, og han bruger den også i dagplejen, og i det hele taget betyder det meget for ham, at de har fået mulighed for at låne en vogn.

- Det er en god ting, for barnevogne her i Danmark koster mange penge, måske 3000 kroner hvis det er nyt. Det er en god ting, at man kan låne og bagefter give den tilbage, mener han.

Folk er glade

Brønderslev Kommune er også inde over ordningen med lånebarnevogne, som har kørt siden begyndelsen af 2017.

- Dansk Røde Kors sørger for at få skaffet de brugte barnevogne, og så opbevarer vi dem og låner dem ud hovedsageligt til integrationsborgere, fortæller Annie Frandsen, der er leder af integrations- og ydelseskontoret.

Hun oplever også, at folk er rigtig glade for at kunne låne en barnevogn.

- En ny vogn koster mange penge, og mange har svært ved at bruge Gul og Gratis og ringe ud på dansk og spørge og køre ud. Så kommer der herned, og så kan vi se, om vi kan hjælpe dem, fortæller Annie Frandsen.

Det er forskelligt, hvor mange der er, men behovet er til stede.

- Vi har desværre ikke flere barnevogne på lager lige nu, konstaterer Annie Frandsen.

Familiekonsulenterne hos kommunen står for at koordinere opgaven.

Del af kultur at trille rundt

Hvis nogen har en barnevogn til overs, som de vil give væk til låneordningen, kan de kontakte Røde Kors butikken i Brønderslev.

Knud Jørgensen siger, at man derved kan være med til at hjælpe folk, der ikke har råd til at købe en selv.

- I det system, vi lever i, har børn godt af at komme ud at sove og køre en tur med sine forældre. Den pludren, der kan være, er helt fantastisk. Det er træls ikke at kunne det. Det er en del af vores kultur at trille rundt og være skide stolte at vores små børn, siger han.

Røde Kors kan også sætte de brugte barnevogne i stand, inden de bliver lånt ud til folk.