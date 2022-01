BAsbio genåbner og er klar til at vise film

Landets biografer har fået lov at genåbne fra 16. januar, og BASbio i Brønderslev er klar med den første film onsdag 19. januar.

Det fortæller Susanne Berthelsen, der er formand for Brønderslev Amatør Scene (BAS), som står bag biografen.

- Vi er glade for, at vi kan komme i gang igen, det er helt sikkert. Vi har jo bare siddet med hænderne i skødet og ventet på, at vi skulle komme så langt, så vi kan drive vores biograf, fortæller hun.

Biograferne har været lukkede på grund af corona i knap en måned.

I BAS er man klar til at omstille sig igen.

- Det er forholdsvis hurtigt at åbne, fordi vi har vores erfaringer at trække på bagudrettet. Så vi ved, hvad det kræver af os, og hvad vi skal være opmærksomme på. De frivillige ved, hvad de skal holde øje med, det har de en del erfaring med, desværre, fortæller Susanne Berthelsen.

Der er nogle krav i forhold til afstand, placering af stole og den slags, der skal overholdes.

For BAS betyder det en hel del økonomisk, at biografen har måttet være lukket i perioder i 2021.

- De korte perioder, hvor vi har måttet have åbent, kan slet ikke opveje et helt års indtjening i biografen. Det er helt sikkert, at vi bliver tynget af de faste udgifter. Vi har ikke filmleje, vi skal betale, men faste udgifter som husleje og varme er der jo stadig. Det vil komme til at tynge vores regnskab, det er helt sikkert, og vi kan ikke få nogle hjælpepakker, vi kan ikke falde ind under de krav, der er til det, konstaterer Susanne Berthelsen.

Den første film på programmet er ”House of Gucci”, hvor Lady Gaga er med. Derpå er der flere andre på programmet, blandt andet den ny Spiderman-film.

Foreningens øvrige aktiviteter går også i gang igen efter jul. Det er både ungegruppen og børnegruppen, der er i gang med teaterforestillinger,