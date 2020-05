BASbio gør klar til at åbne

BRØNDERSLEV:Biografer er på listen over ting, som regeringen har meldt ud kan genåbne 8. juni med fase tre i genåbningen, hvis alt går efter planen.

Det er man glad for i Brønderslev, hvor BASbio er i fuld gang med at gøre klar til det.

Det oplyser Martin Østergaard, der er næstformand i BAS (Brønderslev Amatør Scene) og formand for biografudvalget, i en pressemeddelelse.

- Vi afventer nu myndighedernes endelige udmelding om, hvordan rammerne bliver, ligesom filmudlejerne snart kommer med udmeldinger om, hvilke film vi kan vise, oplyser han.

Formand for BAS, Susanne Berthelsen, oplyser, at man i BAS glæder sig enormt til at få gæster i BASbio og BASaren igen.

- Vi kan mærke på de mange positive tilkendegivelser, vi har fået i lukkeperioden, at publikum mangler os og en tur i biografen. Vi trænger til at komme ud og opleve noget, og det kan vi levere. Heldigvis er vores sal så fleksibel, så næsten uanset hvilket krav til afstand og indretning, myndighederne kommer med, så kan vi matche dette. Vi har altid med et smil sagt, at vi er teaterfolk, så vi skal have alt indrettet på hjul, så det kan flyttes. Det kommer os til gode nu, oplyser hun.

De øvrige aktiviteter i BAS genoptages, når det bliver muligt.

- Vi satser meget på, at vi kan åbne teatersæsonen og vores koncerter igen som sædvanligt først på efteråret. Vores børnebasforestilling for 2020, som ellers var helt klar, færdig og bygget op i salen, nåede aldrig at blive opført, og en stor opsætning med Emil fra Lønneberg, som skulle være opført i juni, har vi også aflyst. Begge dele programsættes i 2021.