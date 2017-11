Begik indbrud, mens beboer handlede ind

JERSLEV/HJALLERUP: Selv om man kun har forladt hjemmet i kort tid, så er det ingen hindring for en indbrudstyv. Det må en kvinde i Hjallerup sande. Da hun tirsdag aften forlod sin villa på Solsortevej for at handle i blot en halv times tid, vendte hun hjem til en bolig, hvor der havde været ubudne gæster. Mens hun var væk - fra klokken cirka 19 til 19.36 - blev et vindue brudt op, og en gerningsmand stjal en iPad. Politiet har også modtaget en anmeldelse om indbrud i Jerslev: Fra fredag til tirsdag er en villa på Græsvangen blevet rodet igennem, og der er stjålet medicin, smykker og porcelænsdukker. Tyven er kommet ind ved at bryde en terrassedør op.tn