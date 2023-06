Bekymrende tendens: Flere unge berusere til marked

HJALLERUP:En anmeldelse om voldtægt og to anmeldelser om drugging - altså det at komme stoffer i folks drinks for at pacificere folk forud for seksuelt misbrug eller tyveri. Det er status på de groveste sager fra det netop overståede Hjallerup Marked.

Vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, der har ledet den politimæssige indsats i forbindelse med markedet, ser det overordnet set som på linje med det forudgående år.

Og vicepolitiinspektøren kalder den politimæssige indsats for "robust". Indsatsen har da også omfattet både dyrevelfærdsenhed, færdselspoliti, civile betjente og almindelig patruljering.

I alt har det medført 76 sager, hvor politiet har skrevet rapport. Det er nøjagtig to mere end i 2022 - første marked efter et par års aflysninger på grund af corona.

- Vi ser naturligvis meget alvorligt på anmeldelsen om voldtægt, der ligesom sagerne om drugging fortsat efterforskes med undersøgelser - blodprøvetagninger og den slags. Det er meget alvorlige sager, som vi naturligvis helst var foruden, fastslår Kennet Ginnerup.

Når det så er sagt, så ser politiet ifølge vicepolitiinspektøren kun en enkelt kedelig tendens: Der har - efter politiets fornemmelse - specielt torsdag aften været flere unge under 18 år blandt de mest berusede på markedspladsen.

- Det er lidt bekymrende. Nogle af de unge har haft alkohol med hjemmefra, og det er forhåbentlig da efter aftale med de voksne i deres familier. Det er noget, jeg vil tage med på blandt andet et lokalrådsmøde, politiet har med Brønderslev Kommune senere i denne uge. Mange af de unge markedsgæster er dog fra eksempelvis Aalborg, så det er ikke nødvendigvis et problem, der kan løses lokalt, forklarer Kenneth Ginnerup.

Politiets indsats har blandt andet omfattet kontroller mod spirituskørsel. Arkivfoto: Henrik Bo

Der har udover de alvorlige sager om voldtægt og drugging været otte sager vedrørende lov om euforiserende stoffer og en enkelt om videresalg af euforiserende stoffer. Her blev en mistænkt taget med otte små pakker, der slog ud for kokain. Og så har der - selvfølgelig fristes man til at sige - været et par sager om spirituskørsel eller kørsel med euforiserende stoffer i blodet.

- Selvfølgelig har der været de sædvanlige slagsmål, men intet der har ført til sigtelser efter den grove voldsparagraf. Og der har for eksempel i år ikke været en eneste sag om knivstikkeri eller i det hele taget folk, der har gået med kniv. Det er jo glædeligt, siger Kenneth Ginnerup.

Han understreger, at der som altid har været et fint samarbejde med ledelsen af Hjallerup Marked.

Så bortset fra den bekymrende mængde ret unge berusere, så fastslår Kenneth Ginnerup, at markedets politimæssige del ligger stort set på linje med sidste år.