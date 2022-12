Bekymring for at bygge boliger nær skydebane: - Der vil opstå konflikter

BRØNDERSLEV:Ejeren af et område i Brønderslev nord ønsker at udstykke parcelhusgrunde på arealet, som ligger tæt på skydebanen - der er tale om ca. 29 parcelhusgrunde samt tæt-lave boliger.

Det blev diskuteret i byrådet onsdag aften, om man kunne sætte en planlægning af det i gang, og byrådsmedlemmerne var uenige.

Johannes Trudslev (S) pegede på flere problemer med at sige ja til at sætte en planlægning i gang, når udstykningen skal ligge udenfor omfartsvejen, og han pegede på, at man i sin tid diskuterede, hvor den omfartsvej skulle gå.

- Det var den ydre grænse for det boligområde, og man havde et rekreativt område, man ønskede at bevare. Vejen skulle være en ydre bygrænse, sagde han og pegede på, at bygger man på ydersiden af ringvejen, så bliver den på et tidspunkt til en skolevej, som gør, at man skal sætte hastigheden ned, hvilket kan medføre, at trafikken flytter sig ind på Markedsvej tættere inde i byen.

Han pegede også på, at forsyning og vandrør ikke er tilpasset til at kunne nå området.

Carsten Ullmann (løsgænger) var også imod planerne og pegede på, at området ikke er en del af kommuneplanen.

Han mener ikke, at man skal lave et boligområde nær en skydebane, som han i øvrigt bemærkede lige har investeret 1,5 mio. i sine faciliteter og har stor medlemsfremgang.

- Der vil opstå konflikter, når der er boliger så tæt på, forudså han.

Arne M. Jensen (S) bemærkede, at det kan medføre behov for dyre tunneller og overføringer.

- Vi inviterer altså til at få en hel masser problemer og påfører nogle mennesker gene, mente han.

Han forudså også, at det kunne ende med et krav om, at skydebanen skal flyttes.

Byråd i Brønderslev har behandlet et ønske om at se på mulighederne for at udstykke byggegrunde i Brønderslev nord. Arkivfoto: Henrik Simonsen

Peter Stecher (K) sagde, at han har respekt for kommuneplanen.

- Men man skylder, når nogen vil udvikling, at give det en grundig behandling og sætte gang i det og se, hvad der kan lade sig gøre. Det kan godt være, den planlægning vi sætter i gang, viser, at det ikke kan lade sig gøre, sagde han og pegede på, at så får man et oplyst grundlag at tage stilling ud fra.

Ikke ny idé

Steen Søgaard pegede på, at man tidligere har sagt nej allerede, da man lavede kommuneplanen.

- Den her idé er ikke ny. Det er altså ikke ret lang tid siden, at vi sagde nej, sagde han.

Dennis Kvesel (V) mente, at man skal prøve at undersøge det, når der står en og banker på døren.

Steen Søgaard spurgte, hvad der har ændret sig på godt et års tid i Brønderslev.

- Så er der heller ikke solgt flere grunde. Det er en idé, der også var der for fem år siden og for tre år siden, og det er bare et spørgsmål om at blive ved længe nok, så ændrer vi vores planlægning. Det er jeg meget imod, understregede han.

Steen Søgaard argumenterede også med, at man ikke behøver at skabe problemer for foreningslivet.

Mikael Klitgaard (V) var positiv overfor at man undersøger muligheden for at udstykke.

- Jeg tror, at i byer, hvor der er vækst, er man også nødt til at være vågen, argumenterede han.

Sagen kom til afstemning, og med et flertal bestående af 15 ud af 27 blev det besluttet, at man kan igangsætte planlægningen. Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Konservative stemte for, mens Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF, Borgerlisten og løsgænger Carsten Ullmann stemte imod.

Med byrådsflertallets beslutning om at igangsætte planlægningen siges der nu god for, at man undersøger mulighederne nærmere. Der kan så senere komme et lokalplanforslag, som politikerne skal behandle, og det skal også i høring, inden det kan vedtages.