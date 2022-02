Benjamin ved stadig ikke, om han er købt eller solgt - nu går borgmesteren ind i kampen

ASAA:Benjamin Frost fra Asaa venter stadig. Og fremtiden er stadig uvis.

Som Nordjyske tidligere har beskrevet, venter han på at få en godkendelse fra Færdselsstyrelsen, så han kan generhverve sit kørekort.

20-årige Benjamin Frost er konstabelelev, og som en del af uddannelsen skal han tage kørekort til lastbil.

Den del af uddannelsen er han afskåret fra, fordi han - som nævnt - venter på en godkendelse. Derfor må Benjamin Frost i værste fald droppe ud af sin uddannelse.

Men presset stiger på Færdselsstyrelsen, og senest har borgmesteren i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V), kontaktet transportminister Trine Bramsen (S).

Udstået sin straf

- Altså, han har jo udstået sin straf i forbindelse med færdselsuheldet, og derfor skal han selvfølgelig i gang med at generhverve sit kørekort, siger Mikael Klitgaard.

I brevet til transportministeren skriver borgmesteren blandt andet:

”Vi oplever desværre, at blandt andet unge mennesker på vej i job forsinkes eller slet ikke komme videre i forhold til job eller uddannelse på grund af Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstid i en for mig at se enkel sagsbehandling, nemlig godkendelse af retten til generhvervelse af kørekort. Jeg anbefaler derfor, at ministeriet optimerer denne sagsbehandlingstid, så de konkrete borgere kan komme videre og blive selvforsørgende til gavn for både den enkelte og samfundet.”

Blændet af solen

Også folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har rettet henvendelse til Trine Bramsen i forhold til de borgere som er i job eller uddannelse.

Sidste år blev Benjamin Frost blændet af solen og overså en ubetinget vigepligt, hvilket medførte, at han kørte ind i en anden bil.

Der skete ingen skade, og Benjamin Frost erkendte sig skyldig i uheldet.

Da han er under 20 år, fik han ”kørselsforbud”, men før han kan begynde at generhverve kørekortet, kræver det en godkendelse fra Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen overtog 1. oktober 2021 opgaver fra politiet inden for kørekortområdet, blandt andet opgaver med administration samt afvikling af teori- og køreprøver.