Beredskabsstyrelsen kaldt til Klokkerholm Skole

KLOKKERHOLM: Brønderslev Kommune er ved at give op omkring sporing af luftproblemerne på og omkring klokkerholm Skole.

Brønderslev Kommunes miljømyndigheden har onsdag formiddag rekvireret hjælp fra Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskab.

- HazMat Beredskabet - som det kaldes - har stor ekspertise på dette område og vil foretage undersøgelser og målinger på stedet, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

- Undersøgelserne vil forhåbentlig føre til, at kilden til lugtgenerne bliver fastslået og at derved kan tage stilling til, hvad kommunen helt konkret kan gøre for at fjerne lugtgenerne.

Miljømyndigheden ved Brønderslev Kommune har her til morgen onsdag konstateret, at lugten fra kloaksystemet i Klokkerholm endnu ikke er forsvundet. Der er i lokaler på skolen og i mindst én privat bolig konstateret luft på et meget generende niveau.