BFC tabte i overtid

BRØNDERSLEV: For første gang i lang tid kunne BFC Vendsyssel Hot Shots møde frem til en kamp med hele truppen intakt. Det gav naturligvis anledning til optimisme i kampen mod Sunds Seahawks og det skulle vise sig, at den ikke var helt ubegrundet, selv om det endelige resultat ikke faldt ud til klubbens fordel gav selve kampen holdet en tro på at man godt kan være med, selv om heldet har svigtet i nogle afgørende situationer.

- Holdet fik vist at selv om man kommer bagud i en kamp kan det godt betale sig at kæmpe videre, fortæller klubbens formand, Jeppe Bisgaard, på vegne af holdledelsen.

Mandskabet fra Sunds bragte sig i løbet af syv minutter i første periode, foran med 0-2, men BFC arbejdede sig hurtigt ind i kampen og tre minutter senere reducerede Niklas Knøsen til 1-2, og selv om der blev kæmpet godt i resten af perioden, lykkedes det ikke at score flere mål.

Fire minutter inde i anden periode scorede BFC’s Jeppe Kold det udlignende mål til 2-2, og selv om der efterfølgende var store chancer til begge hold blev det resultatet af anden periode.

- Efter syv minutters spil i tredje periode bragte Kasper Jensen BFC i front for første gang i kampen ved at score til 3-2 på et rigtigt energimål, fortæller Jeppe Bisgaard. Desværre gik der kun to minutter før Sunds Seahawks havde udlignet til stillingen 3-3 og da de yderligere ét minut senere bragte sig i front 3-4, troede de, at nu var den kamp afgjort, men Brønderslev-mandskabet ville det anderledes og i tiden 18.13 lykkedes det Sune Reinert, på en af de mange chancer, at udligne til stillingen 4-4, hvilket blev resultatet af den ordinære kamp.

- Da der skulle findes en vinder, skulle holdende i gang med et omspil af 10 minutters varighed, Det hold der scorede det første mål ville stå som vinder af kampen, og desværre, for tredje gang i denne sæson blev det vores modstander, idet Sunds Seahawks scorede efter seks minutters spil til stillingen 4-5.