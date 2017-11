Big Bang på Banegårdspladsen

BRØNDERSLEV: - Det nye byggeri omkring den gamle politistation skal følges op af udvikling på Banegårdspladsen. Det er udmeldingen fra Brønderslev handel forud for et offentligt møde onsdag.

- Vi ved godt, at man forsøger at få pladsen til at tage sig flot ud, men vi synes altså, at det er et sørgeligt syn, der møder byens borgere og gæster, når de kører eller går forbi Banegårdspladsen, lyder det fra handelschef Lars Bisgaard Andreasen.

Han er især ked af det førstegangs-indtryk, som mange får af byen, når de skuer ud over det han betegner som en grå og kedelig plet uden liv.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvad turister og besøgende får af indtryk, når de kommer ind med bus og tog eller parkerer på pladsen. Vi bliver nødt til at skabe udvikling og få skabt en plads med liv, og som kan brande byen udadtil.

Forud for mødet kommer Brønderslev Handel nu med sit oplæg til, hvad man mener, der skal til, for at skabe noget unikt, der kan sætte gang i udviklingen i midtbyen.

- Vi lægger op til, at man inddrager en del af Nørregade og lægger det til det grønne område på pladsen. På den måde skaber vi en plads, hvor der er mulighed for at skabe et frirum med liv og aktivitet.

Brønderslev Handel foreslår, at man på pladsen indretter scene, en stor børnelegeplads, vand-oaser, der giver mulighed for let, et overdækket område, hvor man kan lave aktiviteter som f.eks. julemarked og råvaremarked og et område med outdoor-fitnessredskaber.

- Det vil skabe liv og aktivitet, også uden for butikkernes åbningstider, og det vil ikke mindst kunne udvikle pladsen til at blive et samlende midtpunkt for aktiviteter, musikalske oplevelser og events.

Lars Bisgaard Andreasen tror også, at det vil skabe grobund for caféliv og udendørs servering.

- Det hele skal naturligvis udformes, så man omkranses af et grønt miljø og bænkemiljøer, der giver mulighed for at slappe af.

- Banegårdspladsen ligger desuden et sted, hvor der vil være sol på pladsen stort set hele dagen, hvilket vi ser dom optimale betingelser for et centrum. Selvfølgelig kan der være dage, hvor man trænger til skygge, og det skal naturligvis tænkes ind, således at sceneområdet og det overdækkede aktivitetsområde kan udnyttes til dette formål.

Der er også kigget på selve banegårdsbygningen.

- Her er oplægget, at man indretter kunstcenter og giver Brønderslev Amatør Scene mulighed for at indrette sig med biografs og scene.

- Det kan enten være i den nuværende bygning eller ved, at man river stationsbygningen ned og bygger nyt, og kombinerer med et opholdsområde for rejsende med tog og bus.

Der er tanker om et ungdomshus i bygningerne, og det mener Lars Bisgaard Andreasen sagtens kan kombineres.

- Det vil bare skabe endnu mere liv og aktivitet.

- Kombinationen af et kulturelt centrum i banegårdsbygningerne og et aktivitetsområde på Banegårdspladsen vil skabe et fantastisk miljø lige i centrum af byen, og løfte byens image udadtil, mener Lars Bisgaard Andreasen.

Han er heller ikke i tvivl om, at handelens tanker vil give et boost med hensyn til at tiltrække nye borgere til byen.

- Men det kræver vilje, og at man fra kommunens side er villig til at gå forrest.

Efterlyser big bang

Brønderslev Handel venter, at uanset hvem der kommer til at sidde med borgmesterkæden i den kommende byrådsperiode, så vil vedkommende prioritere, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til at få opdateret området.

- Det drejer sig om vilje til at skabe de rette betingelser for, at Brønderslev også fremover er et godt og populært indkøbscenter i Vendsyssel.

- Det kræver investeringer i de kommende år, da byen er i hård konkurrence med de store naboer i syd og nord.

- Der skal simpelthen ske noget, for at byen kan virke attraktiv for kæder og iværksættere indenfor detail.

- Vi står foran en del generationsskifte i butikkerne, og hvis vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, skal de have oplevelsen af, at man også i toppen af kommunen tænker visionært.

- Byens butiksliv er i god gænge, men handelschefen kan godt frygte, at udviklingen går den anden vej, hvis ikke man prioriterer Brønderslev midtby. Og her mener han ikke, at der skal rettes en flise eller skiftes en pære.

Lars Bisgaard Andreasen roser formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, samt forvaltningen for et godt samarbejde, og ser ideen med det nye midtbyråd som et skridt på vejen.

- Men vi kunne godt ønske os, at man tør tænke de store tanker.

- Vi vil gerne se "The Big Bang" på Banegårdspladsen, som indeholder så mange muligheder, slutter Lars Bisgaard Andreasen.