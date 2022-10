Big Dollar er åbnet i Nordjylland - mange var på shopping på åbningsdagen

BRØNDERSLEV:Det var næsten ikke til at få en parkeringsplads, og folk myldrede ud med poser med et stort dollartegn-logo på, da Big Dollar i Brønderslev mandag formiddag slog dørene op til den nybyggede og meget store butik.

Kunderne blev budt på både kage, hoppeborg og DJ-musik ved indgangen.

Også indenfor vrimlede det med folk på udkig efter, hvad byens nye butik har at byde på.

Kunderne havde meget at kigge på inde i den ny butik. Foto: Bente Poder

En af dem var Susanne Ulrich, der havde fået lidt i kurven.

- Vi skulle lige op at kigge, fordi vi var nysgerrige. Nu har jeg næsten en hel kurv fuld, smilede hun.

Susanne Ulrich var nysgerrig på, hvad den ny Big Dollar-butik havde at byde på. Foto: Mette Møller

Det var blandt andet blevet til noget gavepapir, et par skraldespande og en bradepande. Og hun kunne godt forestille sig at komme igen.

- Helt bestemt. I de her tider går man efter, hvor det er billigt.

Bjarne Larsen var mødt op, fordi han havde spottet et billigt tv og for at se, hvad der var i butikken. Han havde også fået andet med sig - blandet andet et køkken-ur og nogle huer og vanter.

Han kunne godt lide butikken og kan godt finde på at komme igen.

- Jeg tror ikke, de får udsolgt i dag, smilede han.

Bjarne Larsen var med på åbningsdagen i den ny Big Dollar butik i Brønderslev. Foto: Mette Møller

En af de allerførste

Big Dollar er en svensk kæde, og butikken i Brønderslev er Danmarks første butik af slagsen - den deler titlen med en ny butik i Næstved med åbningsdag samme dag.

Brian Seemann, der er salgsdirektør for kædens butikker i Sverige, var med på åbningsdagen i Brønderslev. Han var op ad formiddagen godt tilfreds med åbningsdagen:

Der var mange folk med til åbningsdagen. Foto: Bente Poder

- Folk har været meget glade og synes, det er spændende og anderledes. Og der er et helt fantastisk vejr, sagde han.

Meget blandet butik

Det er svært at forklare, hvad Big Dollar egentlig er for en butik. Den er en blanding af virkelig mange forskellige ting.

Big Dollar byder på en meget lang række af meget forskellige varer. Foto: Bente Poder

På hylderne finder man blandt meget andet: toiletpapir, klude, hårbørster, shampoo, grydeskeer, slik, servietter, gryder, plastikbøtter, svampe, puder, chokoladenisser, kuglepenne, solbriller, billedrammer, huer, garn, hundekurve, værktøj, kufferter, tøj, maling. Og så videre.

- Du kan få alt jo. Det er one stop shopping, fortæller varehuschef Jakob Østberg, som kunderne kommer til at møde i butikken.

Varehuschef Jakob Østberg venter sig meget af den ny butik. Foto: Bente Poder

Han forventer sig meget af butikken.

- Det er den første butik i Danmark sammen med Næstved, og det er en satsning i et nyt land, fortæller han.

Foto: Bente Poder

Runde priser

Big Dollar kører med faste priser og ingen tilbud.

- Vi har altid de samme priser. En vare koster dét, den koster. Og vi har runde priser, der ender på 10 eller fem, ikke noget med 14,95, forklarer Brian Seemann.

Priserne er runde, og der er ingen tilbud men faste priser. Foto: Bente Poder

At det lige blev Brønderslev, der var først med en Big Dollar butik, handler om flere ting. Kæden har prøvet at finde noget, der ligner de byer, de kender fra sine butikker i Sverige.

- Det skulle være et område, hvor folk er prisbevidste og vant til at køre i bil, forklarer Brian Seemann med henvisning til, at det er en butik, man typisk kører til - og ikke bare henter en enkelt ting i.

Kæden har planer om flere butikker i Danmark og har en på vej i Hjørring.

- Vi har ikke flere underskrevet, men vi har en ambition om at lave 40-50 butikker i Danmark, fortæller Brian Seemann.

Der er 14 ansatte i Big Dollar Brønderslev, og den ligger på Jernaldervej sammen med Jysk, Harald Nyborg og Jem & Fix.