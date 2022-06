Bil endte på taget - mistanke om spritkørsel

HJALLERUP:Natten til fredag mistede en mand kontrollen over sin bil, hvilket resulterede i, at den trillede rundt og endte på taget på en mark.

Det var på Stagsted Markvej øst for Hjallerup.

Meldingen om solouheldet kom klokken 1.06, hvor en politipatrulje skyndte sig hen til uheldsstedet.

Her skulle det vise sig, at manden var sluppet med en mindre flænge i panden. Til gengæld pustede han alkometret over den tilladte promillegrænse. Derfor blev han taget med til blodprøve, der skal vise, om der er grundlag for at sigte ham for spritkørsel.

Ingen andre var involveret i uheldet.