Bil med trailer drønede forbi fotovogn med 118 kilometer i timen

FLAUENSKJOLD:Selv om det netop har været påske, så havde påskefreden åbenbart ikke sænket sig over trafikanterne, der onsdag op til påske kørte ad Storskovvej ved Flauenskjold nord for Dronninglund.

Her havde Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi en ATK-vogn placeret, og den havde travlt. For på en vejstrækning, hvor der maksimalt må køres med 60 kilometer i timen, blev en personbil med en trailer på krogen målt til hele 118 kilometer i timen.

- Det er fuldstændig og aldeles uforsvarligt, konstaterer politikommissær Henrik Hyldig fra Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi.

Fotovognen, der altså holdt ved Storskovvej ved Flauenskjold nær Brønderslev, har før målt en hel del fartoverskridelser på det sted, og det samme gjorde sig gældende denne gang:

- Vi målte i fem timer og 18 minutter på strækningen, der er en 60 kilometer i timen zone, og i alt 290 køretøjer passerede i tidsrummet mod syd, lyder det på Twitter.

I alt blev 63 køretøjer blitzet for at køre for stærkt. Det svarer til godt hver femte bilist.

Heraf kørte 18 bilister mere end 30 procent hurtigere end det tilladte - eller over 80 kilometer i timen, så det blev til et klip i kørekortet.

Tre blev målt til at køre mere end 60 procent for hurtigt - hvilket vil sige, at de kørte mere end 96 kilometer i timen på stedet - og det giver de tre bilister en betinget frakendelse af kørekortet.

Og så var der altså lige "raketten" med trailer. Det var den hurtigst kørende bil ved denne måling, og den kørte altså 118 kilometer i timen.

- Og så er det faktisk lige før, vi har mulighed for at konfiskere bilistens køretøj, siger Henrik Hyldig, der altså kalder kørslen aldeles uforsvarlig

Det kan politiet gøre, når der en bilist overtræder fartgrænserne med mere end 100 procent.

To kilometer mere i timen for trailerbilisten, så var det sket her.