Bil rullede rundt efter sammenstød

BRØNDERSLEV:To biler fik buler, da to biler sent fredag eftermiddag tørnede sammen på Saltumvej ud for nummer 150 vest for Brønderslev.

Uheldet skete klokken 17.45.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen skete færdselsuheldet, da en bil forulykkede på vejen og røg delvist i grøften.

Bilen endte tilbage på vejen, hvor den ramte en anden bil, som var på vej i samme retning.

Den ene bil rullede rundt nogle gange, men uheldet så heldigvis værre ud, end det viste sig at være.

- Ingen kom til skade, siger vagtchefen.