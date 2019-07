Bilist ramte mand med knallert: Stak af efter sammenstød

HJALLERUP: Et færdselsuheld i Hjallerup klokken 03.40 natten til søndag i Hjallerup endte med, at en ung mand fik skader på sit ene ben, mens hans knallert blev totalt ødelagt. Og bilisten, der forårsagede skaderne - ja han stak af fra uheldsstedet.

- Den unge mand kom trækkende med sin knallert ad Søndergade i nordøstlig retning. Han trak sin knallert på cykelbanen og gik selv på fortovet, forklarer vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

På et tidspunkt hørte den unge mand en bil komme kørende med høj fart imod sig.

- Det kunne den unge mand høre på bilens omdrejninger, og den larmede en del. Men ved en chikane mistede føreren af bilen herredømmet over bilen, der skred ud og ramte knallerten og knallerten blev så slået ind i benene på den unge mand, beretter Mogens Hougesen.

Den unge man kom ikke alvorligt til skade, men fik dog et slag på et af sine ben. Men knallerten blev totalskadet. Sammenstødet skete ud for nummer 34 i Søndergade i Hjallerup.

- Bilisten valgte så at køre fra stedet uden at give sig til kende eller noget som helst. Så den bil - og føreren - savner vi. Vi vil meget gerne høre fra folk, der måtte have set bilen, lyder opfordringen fra vagtchefen.

Der er tale om en grå Toyota Avensis sedan af ældre årgang. Bilen har tilsyneladende en utæt udstødning, da den larmede en hel del.

- Og så har den på grund af påkørslen skader på forreste kofanger. Desuden mangler den en hjulkapsel, oplyser Mogens Hougesen.

- Vi kunne rigtig godt tænke os at komme i kontakt med nogen, der har kendskab til denne bil, eller nogen, der måske har bemærket noget oppe på stedet omkring tidspunktet fpr påkørslen, lyder det fra vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.