Billige LED-lys og frivillige kræfter sikrer julestemningen i midtbyen

BRØNDERSLEV:Bybilledet i Brønderslev midtby er godt i gang med at blive julet. Byen bliver i denne tid løbende pyntet op, så der kan skabes den rette julestemning og ramme for årets julehandel.

Byen har en belysningsgruppe bestående af folk fra Brønderslev Handel, Borger 9700 og Brønderslev Grundejerforening, som står bag opgaven med at hænge juleudsmykningen op, og i praksis er opgaven fordelt ud på forskellige mennesker.

- De store ting er kommet op i weekenden. Der har været en masse forberedelse med at tjekke, at alt strøm virker. I denne uge er det Nygade, vi tager hånd om, fortæller Nicolai Sthyr-Nielsen, der er næstformand i Brønderslev Handel.

De store ting er allerede kommet op. Foto: Bente Poder

Alt er billig LED

Den aktuelle energikrise spænder ikke ben for julebelysningen i Brønderslev.

- Vi er heldige, at vi allerede for to år siden fik LED-lys. Alt er LED-baseret, og det bruger virkelig lidt, fortæller Nicolai Sthyr-Nielsen, der husker, at man tidligere havde en strømsluger i form af guirlander i Nygade, men også det er blevet erstattet af LED-lys.

Største tid på året

Julebelysningen er vigtig for byen, forklarer Nicolai Sthyr-Nielsen.

- Julen er den største tid på året. Det er ingen hemmelighed, at vi er lidt afhængige af en god julehandel, siger Nicolai Sthyr-Nielsen, der peger på, at der i denne tid er en del konkurser indenfor detailbranchen og blandt restauranter og købmænd.

Bo Christensen er en af de frivillige, der arbejder med at få julebelysningen og julepynten op i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Julestemningen betyder noget i forhold til at trække kunder til.

- Hvis ikke der er julepynt, så tror jeg, det er med til at få folk til at søge andre steder hen. Hvis man skal ud at købe julegaver, skal der også være julestemning. Hvis ikke der er dét, tror jeg folk tager andre steder hen, hvor der er julelys, mener han.

Klar til Black Friday

Når det hele er kommet op, bliver der en pause i julebelysningen frem til Black Friday 25. november, hvor der bliver officiel tænding af byens julelys, og hvor Julemanden også kommer.

Der arbejdes for tiden bag kulissen for at få Brønderslev pyntet op til jul. Foto: Brønderslev Handel

Der bliver også flere andre aktiviteter.

- Vi leger med nye koncepter. I stedet for at have mange fast forankrede punkter, vil vi gerne have mobile punkter, hvor vi flytter juleglæden rundt i byen. Det bliver blandt andet en drillenisse, fire-fem hold gademusikanter og en hestevogn, fortæller Nicolai Sthyr-Nielsen.

Foto: Bente Poder

Snedronningen og Nissekonen kommer også, og der er allerede nu planlagt stande fra DK Shoes, Stenum Friskole og en lokal racerkører.

Foto: Bente Poder

Sidste år var det mænd fra en gruppe frivillige, der arbejder i Grindsted Plantage, der stod for det praktiske, men de kunne ikke i år. Det er i år også meningen, at man vil have fundet et vedvarende system for julebelysningen, så man ikke skal bruge alt for meget tid på det hver år.