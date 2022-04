Billigt tøj trak folk til ny outlet-butik: - Alle kan lide et godt tilbud

BRØNDERSLEV:Der kom godt med mennesker, da Vero Moda i Brønderslev mandag åbnede en ny butik - en outlet fyldt med gode tilbud, som ligger i Bredgade, der hvor Jyske Bank tidligere holdt til.

Lige fra åbningen klokken 12 var der mange kunder, og de gik ivrigt i gang med at se de mange tøjstativer igennem.

En af dem var Fie Ørsnæs, som blandt andet havde fundet nogle strikketrøjer.

- Jeg er her for at se på billigt tøj. Jeg skal ud at rejse og gik efter noget med toppe og shorts, men jeg fandt strik og t-shirts og langærmerede, smilede hun.

Hun synes godt om idéen om en outlet-butik.

- Det er hyggeligt. Det er også dejligt, at det er i Brønderslev og en butik, man kender, mente hun.

Luna Martens var af sted sammen med en veninde og fik set på tøj.

- Outlet er meget tiltalende, for det er ofte rimeligt billigt, fortalte hun.

Luna Martens var på udkik efter gode tilbud. Foto: Bente Poder

Hun var ikke på udkik efter noget bestemt.

- Nej, bare gode tilbud, og jeg har fundet lidt, fortalte hun.

Kristina Irene Pedersen var også at finde i butikken, da den slog dørene op. Hun er fast kunde i Vero Moda og ville gerne se, hvad der var i den ny outlet.

- Man er vel lokalt handlende, smilede hun.

Hun var ikke på udkik efter noget bestemt men havde fundet lidt af hvert.

Butikschef i Vero Moda Brønderslev, Line Svane, fortalte, at outletten indeholder tøj fra de i alt fem Vero Moda butikker, som butikken i Brønderslev deler ejer med.

- Så kan vi holde et stort udsalg i stedet for, at vi hver især holder vores almindelige udsalg, og gøre det ekstraordinært. Alle kan godt lide et godt tilbud, fortalte hun.

Der er både jakker, jeans, kjoler, strik og en hel masse andet i den ny butik, og der er også noget til alle årstider.

- Vi forsøger at lave flade priser og holde det under 100 kroner. Der er også enkelte ting til 150 og 175, fortalte Line Svane.

Butikschef Line Svane og medarbejder Sara Jelaca fik besøg af mange kunder, da butikken åbnede mandag klokken 12. Foto: Bente Poder

At det er et outlet salg betyder, at der måske ikke er så mange stykker af hvert stykke tøj, og det kan heller ikke byttes.

- Der er ikke så meget af hvert, så det er om at være først til mølle, fortalte Line Svane.

Vero Moda har lejet den gamle bank i en måned. Outlet-butikken er åben i hele april måned, så lukker den igen.

- Vi håber også på besøg i påsken, og så regner vi med, at det stort set er tomt, sagde Line Svane.

Hun håber samtidig, at den ny midlertidige butik kan skaffe flere folk til byen.

- Vi holder det både for at få ryddet op og for at få lidt gang i byen og for, at vi får noget trafik i byen, fortalte Line Svane, der oplevede, at der blev taget meget godt imod det nye initiativ.

Også på de sociale medier har der været stor interesse på forhånd.