Biogasanlæg søger om lov til at køre tre gange så meget biomasse gennem anlægget

BRØNDERSLEV:Biogasanlægget GFE Krogenskær ved Brønderslev søger om at udvide gasproduktionen på anlægget - der er ikke tale om en fysisk udvidelse, men det indebærer, at biomasseindtaget udvides fra 36.400 tons om året til 100.000 tons per år.

Byrådet i Brønderslev skal onsdag aften tage stilling til, om der skal gives endelig miljøgodkendelse til udvidelsen af biomasseindtaget. Der ligger allerede en indstilling til at sige ja fra både teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget. Dog med denne bemærkning:

- Det eksisterende læbælte skal udvides med tre rækker, og det foreslås, at det bliver hurtigt voksende arter. Det ligger udvalget meget på sinde, at virksomheden sikrer, at vilkår omkring lugt overholdes.

Krogenskær har nemlig tidligere fået store mængder kritik for at lugte - i en grad, så folk ikke kunne have vasketøj ude eller opholde sig i deres haver, og der blev i en periode indsendt mange klager. Men det ligger nu et stykke tid tilbage, påpeger Krogenskær i deres partshøringssvar i sagen.

De peger også på, at man nu kun bruger vegetabilske produkter i indtaget af biomasse.

- Der må ikke tilføjes animalske produkter, som har givet lugtgener førhen. Den kedelige historik på GFE Krogenskær kommer hovedsageligt fra animalske produkter og misligholdt anlæg. De sidste fire år har man geninvesteret overskuddet i renovering og optimering af anlægget for at sikre en stabil produktion. I 2019 modtog kommunen sidst en klage over lugtgener fra anlægget, og vi har ikke modtaget klager fra byen. Tværtimod oplever vi en positiv respons fra byens befolkning. Flere borgere har kommenteret, at de ikke har oplevet lugtgener i flere år, skriver Krogenskær.

Krogenskærs ejer, Jan Ulrich, fortæller, at ansøgningen hænger sammen med, at man nu kun bruger vegetabilske biprodukter i anlægget.

- Der skal tre gange så meget til, som der skal for at lave det på animalske produkter, forklarer han og understreger, at der ikke er tale om en udvidelse af selve biogasanlægget.

Indsigelser fra 19 borgere

Der har i forbindelse med ansøgningen været et borgermøde og en høring, hvor der er kommet fem indsigelser fra i alt 19 borgere - de handler mest om lugt, trafik og beplantning omkring anlægget.

Der er også en indsigelse fra Brønderslev Grundejerforening, der bemærker, at forholdene er forbedrede, men ikke optimale - og at de anbefaler en periode med skærpede krav til forbedringer, inden en tilladelse kan gives.

Omvendt ligger der også en anbefaling af udvidelsen fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening, som peger på, at de ser biogas som en af nøglerne til at sikre en grønnere omstilling af gassektoren, og der er også et indlæg fra en borger, der ikke oplever lugtgener.

Omkring lugten fortæller Jan Ulrich, at man i november sidste år kørte en testperiode, hvor anlægget kørte på det niveau, der nu ansøges om. Man kunne skrue op i en kort periode, fordi det tilladte biomasseindtag beregnes samlet for et helt år.

- Vi prøvede det. Vi ville bevise for os selv, at anlægget kunne køre med dét, vi søgte om, og at vi kunne håndtere det rent lugtmæssigt, fortæller Jan Ulrich, der derfor er tryg ved, at der ikke kommer lugtgener ud af at udvide biomasseoptaget.

Krogenskærs konklusion på testperioden var, at anlægget kørte stabilt og uden fejl og uden nogen forøgelse i emissionen.

Udvidelsen til 100.000 tons biomasse vil medføre en gasproduktion på 13 mio. kubikmeter biogas svarende til 8,5 mio. kubikmeter metan, som distribueres til naturgasnettet. Klimamæssigt betyder biogasproduktionen en netto besparelse på ca. 21.000 tons CO2 om året.