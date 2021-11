Bjarke har travlt, men læser stadig godnathistorier for børnene

BRØNDERSLEV:Egentlig var det helt tosset, da 38-årige Bjarke Bystrup Svendsen i september sidste år tog beslutningen om at blive selvstændig. Det var omkring det tidspunkt, hvor corona-krisen kradsede godt til, men Bjarke var ikke i tvivl - nu skulle der rettes bilbuler og skiftes forruder og det skulle ske i hans eget firma, BBS Karosseri. Og så måtte coronasituationen udvikle sig som den nu en gang gjorde.

Siden har Bjarke Bystrup Svendsen haft travlt - faktisk så travlt, at han netop har ansat sin første medarbejder.

- Det var jeg nødt til for at kunne overkomme efterspørgslen og det skal desuden give tid til at jeg kan bruge mere tid på at markedsføre firmaet, siger han.

22 år i bilbranchen

Bjarke Bystrup Svendsen er uddannet karosseritekniker - eller pladesmed, som det hed dengang i 2004.

Det foregik hos Iversen Auto i Brønderslev, hvor han før læretiden blev bidt af værkstedsduften som fejedreng hos Opel.

Siden har han arbejdet i faget i forskellige virksomheder, men sidste år fik han nok af chefer og ville være sin egen. Et par besøg hos Brønderslev Erhverv, hvor der blev stillet kritiske spørgsmål og givet gode råd, bekræftede ham i, at ideen var god nok og dermed blev BBS Karosseri en realitet.

- Jeg købte værktøj for en god kvart million kroner og leasede en bil, og det var egentlig det, siger Bjarke Bystrup Svendsen om begyndelsen.

30 værksteder er foreløbig med

Bjarke Bystrup Svendsens koncept er, at han retter buler og skifter forruder for kunderne på foreløbig 30 værksteder rundt om i Nordjylland.

- Mange værksteder har ikke arbejde nok til en fuldtids karosseritekniker, og er derfor glade for at kunne ringe efter mig, siger Bjarke Bystrup Svendsen, som foreløbig har aftaler med 30 værksteder rundt om i landsdelen.

Og med ansættelsen af den første medarbejder skulle der gerne blive tid at få endnu flere samarbejdsaftaler i hus.

Der har været løn hver måned

Som nævnt blev BBS Karosseri etableret midt under coronakrisen, men selv om det gav lidt stilhed, især da de nordjyske kommunegrænser blev lukket i nogle uger, klager Bjarke Bystrup Svendsen ikke.

- Jeg har kunne hæve en anstændig løn hver måned og vi er blevet to i firmaet, så det er faktisk gået rigtig godt, siger han.

Stadig tid til godnatlæsning

Beslutningen om at blive selvstændig var ikke Bjarke Bystrup Svendsens alene.

På hjemadressen i Brønderslev har han kone og tre små børn, så der blev holdt husråd, før BBS Karosseri blev en realitet.

- Det kræver meget mere end 37 timer om ugen, når man har sit eget rullende værksted, men det har været et godt år. Og der er stadig tid til at læse godnathistorier for børnene ... ikke hver dag, men ofte nok til at jeg ikke har dårlig samvittighed. I hvert fald ikke ret meget, siger Bjarne Bystrup Svendsen.

Fremtidsdrømmen er samarbejdsaftaler med flere værksteder, flere medarbejdere og, på den lidt længere bane, måske eget skadescenter i Brønderslev.