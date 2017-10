Blackhawks bedst i lokalopgør

BRØNDERSLEV: Gennem de seneste sæsoner har ligaholdet fra Vendsyssel Hot Shots i Brønderslev været dominerende i Nordjylland, men det er der vendt op og ned på i denne sæson, hvor Frederikshavn Blackhawks har oplevet stor spillertilgang og derfor har fået overtaget.

Det var tydeligt, da de to klubber mødtes i weekenden i Brønderslev, for frederikshavnerne vandt med hele 8-1 efter perioderne 0-3, 0-2, 1-3.

Blackhawks kom foran efter godt tre minutters spil ved Jesper Schmidt på et frislag tæt foran mål.

Brønderslev viste i perioder fint spil, men der var aldrig rigtigt tvivl om, at Blackhawks ville vinde kampen. Brønderslev gav gæsterne godt med plads at boltre sig på, men det blev ikke udnyttet til fulde, selv om Jonas Johansen scorede til 0-2, inden hjemmeholdet lavede et selvmål til 0-3.

I 2. periode stod der Blackhawks på det hele, og de kunne have vundet den med mere end 2-0.

I 3. periode fortsatte dominansen fra udeholdets side, og opgøret endte 1-8.