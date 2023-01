Blæksprutten opsiger aftale med Brønderslev om pleje af ældre

300 ældre i Brønderslev Kommune står uden deres private leverandør af pleje.

Blæksprutten har onsdag orienteret sine ansatte ved afdelingen i Brønderslev om, at Blæksprutten Hjemmepleje ApS har opsagt kontrakt om Brønderslev Kommunes fritvalgsordning, og at aftalen ophører endeligt med udgangen af juni måned 2023.

Det bekræfter indehaver af Blæksprutten Hjemmepleje Vibeke Haaning.

- Vi har været til mange møder med Brønderslev Kommune om at få en samlet øget betaling på 8-10 procent for vores ydelser. Men det vil kommunen ikke være til.

Baggrunden for de nye forhandlinger er en Højesteretsdom fra 7. november 2022. Her havde brancheforeningen anlagt sag

- Højesteret afsagde en dom om, at kommunen ikke havde beregnet sine afregningspriser korrekt i perioden 2016– 2020, men ikke havde en tilbagebetalingspligt, men dog en pligt til fremadrettet af beregne afregningspriserne korrekt, forklarer Vibeke Haaning.

Kort fortalt mente Blæksprutten, at kommunen fra 2016-2020 havde betalt 22 millioner kroner for lidt den service, man havde ydet. Det var Højesteret enig i, men mente ikke, at kommunen havde pligt til at betale pengene efter dommen.

Med dommen i hånden var Blæksprutten klar til at forhandle en ny aftale på plads, men kommunens tilbud var fortsat for lav.

- De priser kommunen har beregnet fra 2020 og frem lever ikke op til Blækspruttens forventninger, og det er derfor ikke længere muligt for os at fortsætte samarbejdet med kommunen, lyder det fra Vibeke Haaning, som konkluderer:

- Jeg kunne ikke betale en overenskomstmæssig løn til mine ansatte, for den pris Brønderslev ville give, siger Vibeke Haaning.

Hun tilføjer, at alle fastansatte medarbejdere bliver tilbudt at komme med til vores afdeling i Hjørring, lyder det fra Vibeke Haaning.

Der er dog en mulighed for at de 300 ældre i Brønderslev Kommune kan få besøg af Blæksprutten efter 30.juni.

- Kommunen skal i følge loven udstede et fritvalgsbevis, og med det i hånden kan den ældre indgå en individuel aftale med os eller andre plejefirmaer med et cvr-nummer, forklarer Vibeke Haaning.

En anden mulighed er, at Brønderslev Kommune laver et helt nyt udbud om privat pleje.

- Og så går vi ind og byder, siger Vibeke Haaning.

Blæksprutten fortsætter som leverandør af pleje og rengøringsydelser i hele Nordjylland, og er altså også fremover klar til at levere disse ydelser til borgere i Brønderslev kommune.