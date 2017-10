Blæst fik silo til at lægge sig ned

SERRITSLEV: Nordjyllands Beredskab i Brønderslev kom på en ganske usædvanlig opgave lørdag middag. Det fortæller indsatsleder Klaus Andersen.

På Ågårdsvej ved Serritslev havde en fodersilo på en kyllingefarm revet sig løs i den kraftige blæst natten til lørdag.

- Den havde lagt sig ned oven på en bygning med kyllinger, fortæller Klaus Andersen.

Siloen var tom, så der var ikke tale om en voldsom vægt og heller ikke nævneværdig skade på bygningen. Men da der meldes om en ny omgang kraftig blæst - med vindstød af stormstyrke - natten til søndag, blev det besluttet, at der måtte gøres noget, mens vinden var stilnet lidt af lørdag middag.

Derfor blev der entreret med en vognmand, der råder over en stor kran. En mand fra beredskabet blev sendt op med stigevogn for at lave en forankring til kranen.

- Og så blev siloen ellers løftet ned. Det foregik stille og roligt og helt efter planen, fortæller Klaus Andersen.