Bølgen af indbrud fortsætter

VENDSYSSEL: Til trods for massiv fokus på indbrud både hos politiet og blandt borgere, så har endnu en weekend budt på rigtig mange indbrud i Vendsyssel. I alt 34 borgere har anmeldt et indbrud i deres hjem. Værst er det gået ud over borgere i Brønderslev Kommune, hvor der har været 15 indbrud.

Her er Asaa, Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund blevet ramt.

I Frederikshavn Kommune har der været seks villaindbrud i Elling, Sæby, Østervrå og Frederikshavn. I Jammerbugt Kommune har der været otte indbrud, som er sket i Kaas, Aabybro og i Hjørring Kommune har der været fem indbrud i huse. De er sket lørdag og søndag i Hirtshals, Sindal og Tårs.

- Det er godt nok frustrerende. Vi gør hvad vi kan, men det er svært, siger politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti I Hjørring.

Han er ikke tvivl om, at politiet blandt andet er oppe i mod organiseret kriminalitet, når der sker så mange indbrud.

Fælles for de fleste indbrud er, at tyvene kommer ind ved at bryde et vindue op og så bliver der stjålet ting som bærbare computere, tablets, smykker, sølvtøj og kontanter. Derudover så sker de fleste indbrud i det tidrum fra der bliver mørkt udenfor og frem til 21-tiden.

- Jeg tror bare, tyvene kører rundt og kigger efter de huse, hvor der er mørkt på det tidspunkt, hvor vi naturligt ville have lyset tændt, hvis vi er hjemme, siger Kenneth Ginnerup.

Nordjyllands Politi opfordrer borgere til at tilmelde sig nabohjælpsordningen og følge de råd, som man får samt at henvende sig, hvis man ser noget mistænkeligt.