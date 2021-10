Bøn fra Brønderslev efter millioner til ny perron: Gi' os nu en helhedsløsning

BRØNDERSLEV:I 15-20 år har politikere og togpassagerer råbt op for at få en perron på Brønderslev Station, som rent faktisk passer til de tog, der ruller ind på stationen, og derfor vakte det også glæde, da politikerne på Christiansborg for 14 dage siden vedtog Infrastrukturplan 2035.

Her er der reserveret knap 48 millioner kroner til udligne den forskel på små 30 centimeter, der aktuelt er på perron og tog. Den forskel har gennem årene været skyld i flere faldulykker og har gjort det mere end vanskeligt for ældre, gangbesværede og handicappede overhovedet at stige af og på tog i Brønderslev.

Ansvaret for arbejdet hviler på Banedanmark, men i Brønderslev er man bekymret for, at alle pengene går til at hæve perronen.

- Vi er glade for, at der nu er en stor sum penge at bruge i Brønderslev, men vi synes, at dem, der sidder i det politiske system, skal holde hånd i hanke med projektet, siger Brønderslev-borgmester Mikael Klitgaard (V) og hans konservative byrådskollega Peter Stecher.

I Brønderslev mener man nemlig, at de mange penge rækker til andet og meget mere omkring den gamle banegård fra 1871.

- Vi skal jo ikke bruge 48 millioner kroner på at lægge 30 centimeter beton på en banegårdsperron. Det vil være at frådse med skatteborgernes penge, og det vil vi ikke stå model til, siger Mikael Klitgaard.

Det synspunkt fremførte han og Peter Stecher tirsdag i København, hvor de havde foretræde for transportminister Benny Engelbrecht (S) samt Folketingets transportudvalg.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har givet løfte om at sætte flere sammen i et møde om, hvordan man får mest ud af pengene, der er afsat til forholdene omkring stationen i Brønderslev. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Vi ønsker en helhedsløsning. Én ting er at hæve perronen, men DSB-bygningen trænger også til at blive forskønnet. Vi skal også prøve at få vores pendlerparkeringsplads i spil og måske få lavet en gangbro fra den over til perronen samt sætte nogle ladere op til el-biler. Det synes vi, man skal tænke sammen, siger Mikael Klitgaard.

Borgmesteren oplyser, at transportministeren nu har lovet, at der sættes et møde op mellem Banedanmark, Nordjyske Jernbaner, Nordjyllands Trafikselskab samt Brønderslev Kommune.

- Hvor vi sammen skal se på, hvordan vi laver det klogest og smartest. Vi vil gerne have et samarbejde om, hvordan vi får forskønnet hele banegårdsområdet, forklarer Mikael Klitgaard.