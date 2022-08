Bogbutik tager hul på nyt kapitel

BRØNDERSLEV:Bog & Idé i Brønderslev tager snart - undskyld udtrykket - hul på et nyt kapitel. Om cirka tre uger starter en omfattende renovering af butikken i Algade.

- Jamen, man kan jo godt se, at boghandelen har hørt hjemme her i lokalerne i mange år. Lokalerne trænger til en renovering, og eksempelvis er gulvet meget slidt, fortæller butiksindehaveren, 44-årige Anette Sloth Andersen.

- Vi har i et stykke tid gået og overvejet, om vi skulle finde nogle større lokaler - eller om vi skulle vælge at blive, hvor vi var.

Større lokaler ville blandt andet give mulighed for at have mere legetøj - som Anette Sloth Andersen og hendes kollega Lene Kjærsgaard oplever, at der er stor efterspørgsel på i Brønderslev.

- Men vi besluttede i sidste ende at blive, hvor vi er, for vi synes, at butikken har byens bedste beliggenhed. Vi har en fantastisk hverdag her – og blev derfor hurtigt enige om, at vi skal fortsætte det vi gør. Vi er begge to glade for at gå på arbejde hver dag, siger hun og tilføjer:

- Og så kunne det selvfølgelig have været fedt at have noget mere legetøj i butikken. Men vi kan jo stadigvæk bestille det hjem fra Bog & Idés sortiment, som folk gerne vil have.

Må lukke kortvarigt

Renoveringen betyder, at butikken må holde lukket i hele uge 36 - samt de første tre dage i uge 37.

- Men torsdag i uge 37 vil vi være klar til at åbne igen, siger Anette Sloth Andersen.

I forbindelse med renoveringen skal gulvet gulvet i butikken skiftes ud, væggene skal have en ansigtsløftning - og så skal der generelt omrokeres i indretningen.

- Som butikken er i dag, så kan det måske godt virke lidt rodet, når man kommer ind i den. Men nu bliver gulvene lyse, der kommer lidt farve på væggene, og der kommer også nogle planter ind for at pynte det hele lidt op. Derudover bliver der nogle hyggehjørner, hvor man kan sætte sig, mens man kigger på bøgerne, forklarer Anette Sloth Andersen.

Arkivfoto: Henrik Louis

Endnu har hun ikke overblik over, hvor meget renoveringen kommer til at koste.

- Jeg er ikke færdig med at regne på det endnu. Men man kan sige, at nu er det sådan, at jeg har haft butikken i syv år. Jeg synes, de første år var hårde at komme igennem, men nu begynder det at se rigtigt fint ud. Så jeg går med en helt anden ro i maven nu, siger hun.

- Så jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med renoveringen.

Anette Sloth Andersen planlægger i øvrigt en åbningsfest, når Bog & Idé torsdag 15. september slår dørene op til den renoverede butik.

- Der kommer helt sikkert til at ske noget på åbningsdagen. Der bliver en masse gode tilbud, der bliver kagemand, og der bliver formentlig også noget musik i butikken. Der skal nok blive fest og farver den dag.