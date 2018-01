Bogcafé om gode bøger

BRØNDERSLEV: Brønderslev Bibliotek har i januar 2018 en del aktiviteter. Der er 22. januar barselscafé på Brønderslev Bibliotek. Også med Anne Marie Pedersen.

Her vil familiekonsulent Anne Marie Pedersen fra Familiehuset Hegely fortælle om, hvordan forældre bedst muligt sikrer trivsel i familien.

Arrangementet er for alle forældre på barsel.

25. januar er der et arrangement med Thomas Sørensen, der fortæller om "Til fods fra Mexico til Canada".

Thomas Sørensen var den første dansker, der prøvede kræfter med hikernes Mt. Everest, den 50 kilometer brede og 4300 kilometer lange Pasific Crest Trail, der starter på grænsen mellem Mexico og USA og slutter 15 kilometer inde i Canada.

Foran Thomas Sørensen ventede uspoleret vildmark, stegende ørken, dræberbier, skorpioner, dehydrering, klapperslanger, bjørne, pulvermad, vabler og lokale hillbillyes.

Han krydsede 40 Wilderness Areas, 24 National Forrest, 7 National Parks, 3 State Parks, 14 indianerreservater, 1000 søer, 19 canyons og 57 bjergpas.

- Det var en ordentlig mundfuld, og der er da også flere, der har været på toppen af Mt. Everest, end der har fuldført Pacific Crest Trail. Succesraten er 30 procent.

Foredraget er også historien om at opfylde en 20 år gammel drøm. Om at lære sig selv og sine begrænsninger at kende. Om at være alene, gå vildt, se en grizzly i øjnene, og én gang for alle, at ændre sit syn på sig selv, verden omkring én og et backcountry Amerika, der ligger meget langt fra vores gængse forestillinger om landet, og hvad det rummer.

Foredraget er suppleret med flotte billeder og filmklip fra turen.

Arrangementet foregår i Fælleshuset på Niels Bohrs Plads, og indledes klokken 17.

Arrangementet er i et samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og Mælkebøtten.

Jyttes Bogcafé er 31. januar på Brønderslev Bibliotek.

- Er du også vild med bøger, og elsker at læse, så kom og få masser af ny inspiration til læsningen, lyder opfordringen på Brønderslev Bibliotek. Det er bibliotekar Jytte Albrektsen, der fortæller om sine bedste læseoplevelser i 2017.

- I et forrygende tempo præsenteres du for en række romaner i forskellige genrer. Det er de nervepirrende krimier, de store og uforglemmelige romaner, de søde og de romantiske biografier om eller af kendte personer - eller bøger der har givet debat, siger biblioteksleder Bente Kristoffersen.

Mens Jytte Albrektsen fortæller, viser bøgerne frem og ind i mellem læser op, kan deltagerne nyde en forfriskelse.

Alle får udleveret en litteraturliste over de bøger, Jytte Albrektsen har med på bogcafeen.